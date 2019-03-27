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27.03.2019
Интерфакс-АВН

В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо

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Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы
Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы.
Источник изображения: Miraflores Palace/Reuters

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных, сообщает агентство ЭФЭ.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власти режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую контролирует оппозиция.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
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1 комментарий
№1
27.03.2019 10:28
А на США рот открыть слабо?! Или там в ответ можно получить Томагавком по ушам ,а на Россию рот открывать смелые очень?! России пора менять свою политику ...и перейти к физическому наказанию своих врагов...и США для этого не худший пример.
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