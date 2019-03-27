В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы.
Источник изображения: Miraflores Palace/Reuters
Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных, сообщает агентство ЭФЭ.
"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власти режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.
В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую контролирует оппозиция.
В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.
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