В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В Организации американских государств (ОАГ) раскритиковали присутствие на венесуэльской территории российских военных, сообщает агентство ЭФЭ.

"Недопустимо, чтобы власти иностранного государства имели программы по сотрудничеству в военной сфере с узурпирующим власти режимом", - отмечается в коммюнике этой организации.

В ОАГ считают, что подобное военное присутствие в Венесуэле неконституционно, потому что не было одобрено Национальной ассамблеей Венесуэлы, которую контролирует оппозиция.

В частности, в организации критикуют и недавнее прибытие группы российских военных в аэропорт Каракаса.