Глава МИД Венесуэлы критикует США за попытку помешать сотрудничеству Каракаса и Москвы в военной сфере
Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Cancillera del Ecuador /
Венесуэла продолжит такое сотрудничество со своими союзниками
Мадрид. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Заявления США с критикой сотрудничества Москвы и Каракаса в военной сфере являются проявлением цинизма, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"То, что такая страна как США, имеющая более 800 военных баз в мире, причем значительная их часть находится в Латинской Америке, и с растущим оборонным бюджетом в $700 млрд, пытается вмешиваться в программы по военно-техническому сотрудничеству России с Венесуэлы, - это цинизм", - написал он в Twitter.
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