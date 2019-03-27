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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Глава МИД Венесуэлы критикует США за попытку помешать сотрудничеству Каракаса и Москвы в военной сфере

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Боевые машины пехоты БМП-3М
Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Cancillera del Ecuador /

Венесуэла продолжит такое сотрудничество со своими союзниками

Мадрид. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Заявления США с критикой сотрудничества Москвы и Каракаса в военной сфере являются проявлением цинизма, заявил в понедельник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"То, что такая страна как США, имеющая более 800 военных баз в мире, причем значительная их часть находится в Латинской Америке, и с растущим оборонным бюджетом в $700 млрд, пытается вмешиваться в программы по военно-техническому сотрудничеству России с Венесуэлы, - это цинизм", - написал он в Twitter.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Россия
США
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