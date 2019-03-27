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27.03.2019
Известия.ru

Госдеп рассказал о сроках пребывания контингента США в Сирии

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Army/Staff Sgt. Jesse Untalan

Cпецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Белый дом пока не знает, сколько времени остаточный американский военный контингент будет находиться в арабской республике.

По его словам, военные "будут оставаться в чрезвычайно ограниченном числе на северо-востоке и в Эт-Танфе, чтобы продолжать операции по "зачистке" и обеспечению стабильности", передает ТАСС.

В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и сообщил о скором выводе военных США из республики. Однако сроки ухода из страны постоянно передвигались.

21 февраля союзники Вашингтона отказались остаться в САР после вывода контингента США, добавив при этом, что готовы пересмотреть свои планы. На следующий день в Белом доме приняли решение оставить в Сирии "миротворческую группу" на некоторое время.

27 февраля источник в правительстве Израиля сообщил, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и президент РФ Владимир Путин договорились создать группу по удалению иностранных сил из Сирии.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Персоны
Путин Владимир
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