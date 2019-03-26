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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Лавров и Помпео при обсуждении Венесуэлы, Голан и Украины констатировали принципиальные расхождения - МИД РФ

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Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото
Глава МИД Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Майкла Помпео состоялся в понедельник по американской инициативе, сообщает МИД РФ.

"Госсекретаря интересовали отдельные вопросы, касающиеся ситуации в Венесуэле и Сирии", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Как отметили в МИД РФ, С.Лавров "акцентировал, что попытки Вашингтона организовать государственный переворот в Венесуэле и угрозы в адрес ее законного правительства являются нарушением Устава ООН, неприкрытым вмешательством во внутренние дела суверенного государства".

"Подчеркнуто также, что намерение США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами ведет к грубому нарушению международного права, препятствует урегулированию сирийского кризиса, усугубляет положение на всем Ближнем Востоке", - добавили на Смоленской площади.

Затронув ситуацию на Украине, С.Лавров "обратил внимание на неприемлемость подыгрывания Вашингтона киевскому режиму в его саботировании выполнения Минских договоренностей по урегулированию внутриукраинского конфликта".

"Констатировав принципиальные расхождения в позициях России и США, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжать контакты и обмен оценками по упомянутым и другим вопросам международной жизни, а также по проблемным аспектам двусторонних отношений", - проинформировали в МИД РФ.

Ранее в понедельник о разговоре М.Помпео и С.Лаврова сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь призвал Россию отказаться от неконструктивного поведения и присоединиться к остальным странам, (...) которые стремятся создать более светлое будущее для народа Венесуэлы", - говорилось в сообщении госдепа.

М.Помпео также раскритиковал "присутствие военных РФ в Венесуэле для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро" и заявил, что "действия РФ усиливают напряженность в Венесуэле".

"Госсекретарь заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Соединенные Штаты и страны в регионе не будут бездействовать в то время как Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле", - отмечается в заявлении

"Продолжающаяся отправка российских военных для поддержания незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле рискует продлить страдания венесуэльского народа, где подавляющее большинство поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника сообщило, что два военно-транспортных самолета прибыли из России в Каракас в эти выходные в рамках продолжающегося военного сотрудничества между двумя странами.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Израиль
Россия
Сирия
США
Украина
Компании
ООН
Персоны
Лавров Сергей
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