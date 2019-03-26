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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Проект системы для утилизации космического мусора и другие разработки представит РКС на салоне "Архимед-2019"

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует на открывающемся во вторник XXII Московском международном салоне изобретений "Архимед-2019" новейшие разработки в области телеметрии, микроэлектроники, датчиковой аппаратуры, а также проект системы для утилизации космического мусора", сообщает пресс-служба холдинга.

"На стенде РКС в этом году будет продемонстрирована уникальная датчиковая аппаратура, разработки в области систем телеметрии, новые технологии производства сложных микроэлектронных компонентов, а также антенные системы для перспективных космических аппаратов. Кроме того, специалисты холдинга продемонстрируют концептуальные проекты создания космических группировок связи и спутников, которые позволят очищать орбиту от космического мусора", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, всего в ходе работы салона РКС покажет 17 уникальных разработок, которые уже в ближайшем будущем могут быть применены для создания перспективных космических аппаратов и систем, а также расширения применения результатов космической деятельности в социально-экономической сфере.

В сообщении приводятся слова руководителя патентно-лицензионной службы РКС Василия Саранцева, который отметил, что холдинг рассматривает "Архимед" как один из наиболее эффективных форумов для продвижения инноваций.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
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