Проект системы для утилизации космического мусора и другие разработки представит РКС на салоне "Архимед-2019"

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС) продемонстрирует на открывающемся во вторник XXII Московском международном салоне изобретений "Архимед-2019" новейшие разработки в области телеметрии, микроэлектроники, датчиковой аппаратуры, а также проект системы для утилизации космического мусора", сообщает пресс-служба холдинга.

"На стенде РКС в этом году будет продемонстрирована уникальная датчиковая аппаратура, разработки в области систем телеметрии, новые технологии производства сложных микроэлектронных компонентов, а также антенные системы для перспективных космических аппаратов. Кроме того, специалисты холдинга продемонстрируют концептуальные проекты создания космических группировок связи и спутников, которые позволят очищать орбиту от космического мусора", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По информации пресс-службы, всего в ходе работы салона РКС покажет 17 уникальных разработок, которые уже в ближайшем будущем могут быть применены для создания перспективных космических аппаратов и систем, а также расширения применения результатов космической деятельности в социально-экономической сфере.

В сообщении приводятся слова руководителя патентно-лицензионной службы РКС Василия Саранцева, который отметил, что холдинг рассматривает "Архимед" как один из наиболее эффективных форумов для продвижения инноваций.