Россия снимает с себя ответственность за отремонтированные в Словакии вертолёты Ми-17В-5 - "Рособоронэкспорт"

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Вертолёты Ми-17В-5 Военно-воздушных сил Афганистана отремонтированы словацкой компанией LOTN без участия российских специалистов и в нарушение российской нормативной правовой базы, заявляют в "Рособоронэкспорте".

"Сегодня руководство компании LOTN вводит в заблуждение своих партнёров и общественность относительно имеющихся у неё компетенций для ремонта военно-транспортных вертолётов Ми-17В-5, так как российская сторона не передавала компании LOTN ремонтную документацию для Ми-17В-5. Кроме того, источники и происхождение поставляемых компании LOTN запасных частей и агрегатов неизвестны, что ещё больше увеличивает вероятность авиационного происшествия с вертолётами", - говорится в пресс-релизе, распространённом в понедельник.

"Таким образом, - информирует спецэкспортёр, - российская сторона снимает с себя ответственность за безопасность эксплуатации в Афганистане нелегитимно отремонтированных вертолётов Ми-17В-5".

Российская сторона заявляет, что "эксплуатация и ремонт авиационной техники должны осуществляться в установленном порядке по документации производителя и главного конструктора", говорится в сообщении.

Вместе с тем "российская сторона по-прежнему заявляет о готовности продолжать диалог для поиска взаимоприемлемых условий сотрудничества", информирует АО "Рособоронэкспорт".

В октябре 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что вопрос о ремонте Словакией поставленных Россией в Афганистан вертолётов будет решен.

"В любом случае в отношениях с нашими словацкими коллегами, как и с многими другими партнерами, мы всегда находим обоюдоприемлемое решение и на общий характер наших добрых, тесных, дружеских отношениях такие ситуации не сказываются", - заявил он на пресс-конференции со словацким коллегой в Москве.

Со своей стороны глава МИД Словакии Мирослав Лайчик сообщил, что словацкая делегация ведет в Москве переговоры с российской стороной по поиску решений проблемных вопросов в ситуации с ремонтом поставленных в Афганистан российских вертолётов.

В сентябре "Вертолёты России" сообщили о первом случае нелегитимного ремонта военно-транспортного Ми-17В-5 Минобороны Афганистана словацким предприятием LOTN, не имеющим соответствующей ремонтно-конструкторской документации и запчастей.

Ранее сообщалось, что РФ отремонтирует четыре вертолёта Ми-17В-5 для Афганистана совместно с чешской компанией.

"Ремонтные работы, а также поставка запасных частей и комплектующих к данным вертолётам осуществляются согласно контрактным обязательствам между АО "Рособоронэкспорт" и ГП "ЛОМ "Прага", - сообщил "Интерфаксу" замглавы ФСВТС России Анатолий Пунчук.