Масштабные военные учения стартовали в Забайкалье

Военнослужащие армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018", на полигоне Цугол в Забайкальском крае.

В Забайкальском крае на полигоне Цугол начались крупные учения, в которых примут участие около 10 тыс. военнослужащих.

"Задействованы около 10 тыс. военнослужащих и более 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе около 30 самолетов и вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО.

Подобные масштабные учения в суровых климатических условиях проводятся впервые. Отработку задач предстоит вести при низких температурах и сильном ветре. Сейчас на полигоне установились дневные температуры минус 7-10 градусов, которые ощущаются как минус 16. Ночью столбик термометра опустится до минус 12-13.

В таких условиях военным предстоит отразить нападения диверсантов, маскировать свои объекты и пункты управления при перемещении, а также войска, позиции и технику при ведении маневренной обороны.

Не останется без применения и опыт, полученный российской армией во время операции в Сирии.

Ранее военные опровергли информацию об издевательствах офицеров над солдатами-срочниками на полигоне Цугол в Забайкальском крае после того, как комитет солдатских матерей Забайкалья обратился в военную прокуратуру Читинского гарнизона с просьбой проверить сообщения из социальных сетей.

Евгения Шестак