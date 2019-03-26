В Дагестане проведено первое двустороннее БТУ недавно сформированного полка морской пехоты Каспийской флотилии

ЦАМТО, 25 марта. На горном полигоне "Аданак" в Республике Дагестан подразделения недавно сформированного полка морской пехоты Каспийской флотилии провели первое двустороннее батальонное тактическое учения (БТУ).

В ходе учения военнослужащие выполнили боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров БТР-82А и артиллерийских систем, в том числе самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и минометных комплексов 2С12А "Сани".

Наводчики-операторы бронетранспортеров повысили мастерство в ведении разведки целей, корректировании огня в движении и на месте, а водители отработали приемы вождения по пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Морские пехотинцы отработали ведение огня из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном отсеке вертолета Ми-8 АМТШ "Терминатор", а также десантирование по-штурмовому из низколетящего вертолета с высоты 2-3 м в полном боевом снаряжении.

Поддержку с воздуха оказывали экипажи вертолетов армейской авиации Ми-28Н "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор", применив авиационные средства поражения.

В рамках учения отработан весь перечень тактических действий и маневров: в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

В учении принимало участие более 1,5 тыс. военнослужащих и было задействовано около 400 ед. вооружения, военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.