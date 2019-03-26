Россия предложила ВВС Бангладеш истребители Су-30СМЭ и МиГ-35

Россия готова поставить Бангладеш самолеты Су-30СМЭ и МиГ-35 в рамках объявленного страной тендера на закупку восьми истребителей для Военно-воздушных сил страны. Об этом в интервью РИА Новости сообщил вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019, которая открывается 26 марта в Лангкави (Малайзия).

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Тарасенко, Бангладеш и Россию связывает многолетнее сотрудничество, в том числе и в авиации. На тендер, объявленный ВВС страны на поставку восьми истребителей, Россия предлагает истребители Су-30СМЭ и МиГ-35.

Самолетный парк ВВС Бангладеш преимущественно состоит из воздушных судов российского производства. Наше предложение в классе двухместных тяжелых и средних истребителей поколения 4+, а это самолеты Су-30СМЭ и МиГ-35, является лучшим в своем классе

- сообщил он, добавив, что ранее ВВС Бангладеш пополнились 16-ю российскими учебно-боевыми самолетами Як-130.

В то же время Россия закончила поставки учебно-боевых самолетов Як-130 в Мьянму, передав Министерству обороны страны шесть дополнительных самолетов по второму контракту от 2016 года, тем самым доведя количество российских самолетов в ВВС страны до 16. Также Як-130 были приняты на вооружение ВВС Лаоса.

Между тем стало известно, что корпорация "Иркут" в инициативном порядке разрабатывает модернизированную версию учебно-боевого самолета Як-130, значительно увеличивающую боевой потенциал самолета. Очередной заказчик, заключивший контракт на поставку Як-130, может поучить уже значительно более мощный самолет.