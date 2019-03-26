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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Россияне и американцы будут совместно летать на МКС на кораблях "Союз" и Dragon - Рогозин

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - "Роскосмосу" и НАСА удается сохранять доверительные отношения, несмотря на разногласия политиков России и США, космонавты и астронавты продолжат летать смешанными экипажами, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я бы не сказал, что в наших отношениях с коллегами из США существует напряжение. Конечно, отношения подвержены политической конъюнктуре, однако доверительный откровенный диалог между нами сохраняется", - сказал Д.Рогозин.

По его словам, между "Роскосмосом" и НАСА налажено тесное взаимодействие, вплоть до решения сохранить смешанный состав экипажей при полетах к МКС. Пока американские корабли проходят испытания, НАСА закупит у "Роскосмоса" два дополнительных места на "Союзах".

"Наши космонавты и астронавты НАСА продолжат летать смешанными экипажами даже после запуска американских пилотируемых кораблей. Это будет нефинансовый бартер, когда мы будем обмениваться креслами на кораблях друг друга", - сказал глава "Роскосмоса".

"Американские коллеги по-прежнему заинтересованы летать на "Союзах", предполагается, что на время испытательных полетов своих кораблей они закупят два места на "Союзах". Затем они предложили после квалификации их кораблей, включая Dragon, допускать к полетам на них наших космонавтов на уровне равного партнерского обмена "кресло на кресло" при том, что их места дороже", - пояснил Д.Рогозин.

Кроме того, НАСА информирует "Роскосмос" о ходе испытаний коммерческих кораблей. "Они много рассказывают нам об испытаниях коммерческих кораблей. Мы вполне в курсе всех особенностей испытательного пуска корабля компании SpaceX. Знаем об определенных проблемах, которые связан с испытаниями корабля Lockheed Martin", - сказал он.

Ранее Crew Dragon совершил успешный испытательный полет на МКС. Он был выведен на орбиту 2 марта ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с исторического стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида), с которого на Луну запускались американские "Аполлоны" с астронавтами на борту. С космической станцией корабль состыковался самостоятельно в автономном режиме 3 марта. 8 марта спускаемая капсула Crew Dragon успешно приводнилась в Атлантике.

Первый пилотируемый полет с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на "Шаттлах", планируется осуществить в июле этого года. Корабль отправится на МКС в двухнедельный полет. До этого, в июне, будет проведен еще один испытательный запуск корабля по неполной циклограмме для проверки надежности системы аварийного спасения капсулы экипажа. Crew Dragon оборудован восьмью двигателями SuperDraco, которые в случае аварии ракеты-носителя Falcon 9, моментально уведут корабль от ракеты.

После этого корабль будет сертифицирован НАСА для полетов астронавтов на МКС.

В случае успеха уже этим летом США спустя восемь лет после окончания американской программы многоразовых "Шаттлов" в 2011 году вновь получат собственный корабль для полетов астронавтов на орбиту.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Луна
МКС
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