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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Причину появления отверстия в "Союзе" пока установить не удается, потребуются дополнительные эксперименты на орбите - Рогозин

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Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09"
Обследование отверстия в корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: Reuters

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Доказательств, собранных российскими космонавтами при выходе в открытый космос, оказалось недостаточно для установки происхождения отверстия в корабле "Союз МС-09", сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Для окончательных выводов доказательств недостаточно, даже тех, что собраны при выходе в открытый космос. Возможно, потребуются дополнительные эксперименты на орбите", - сказал Д.Рогозин.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и нашел отверстие, сделанное сверлом, в космическом корабле "Союз МС-09". Оно располагалось в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожало возвращению космического корабля на Землю. Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками, затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

В декабре российские космонавты вышли в открытый космос, чтобы изучить отверстие снаружи и взять пробы герметика. Для этого они вырезали части микрометеоритной защиты корабля, доставив их затем на Землю. Пробы были переданы следователям и направлены в лабораторию ФСБ для изучения.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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