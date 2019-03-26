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26.03.2019
ТАСС

Рогозин: создание варианта "Союза МС" для полетов к Луне будет стоить $400 млн

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Корабль "Союз МС-09"
Корабль "Союз МС-09".
Источник изображения: © NASA

По словам гендиректора Роскосмоса, также рассматривается возможность использования этого корабля для облета спутника Земли в коммерческих целях

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Создание варианта космического корабля "Союз МС" с усиленной тепловой и радиационной защитой для полетов к Луне будет стоить примерно $400 млн. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, "Союз" изначально создавался как корабль для освоения Луны, поэтому есть потенциал, чтобы усилить его тепловую и радиационную защиту. "Мы сейчас рассматриваем возможность использования этого корабля для облета Луны, в том числе как коммерческий проект. Предварительная стоимость этого проекта может быть около $400 млн - это создание корабля и организация одной миссии", - сообщил Рогозин.

Глава Роскосмоса уточнил, что модернизированный "Союз" к Луне можно запускать по двухпусковой схеме - отдельно выводится и временно стыкуется к Международной космической станции (МКС) сам доработанный корабль "Союз МС" на одноименной ракете, затем в космос выводится разгонный блок на тяжелой ракете "Ангара". "Дальше происходит сборка на МКС разгонного блока и корабля, и они уходят вокруг Луны, делают гравитационный маневр и возвращаются на Землю", - уточнил Рогозин.

Он добавил, что с точки зрения тепловой и радиационной защиты на усовершенствованном "Союзе" для полетов к естественному спутнику Земли "фактически появится второй корпус".

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что NASA просит российскую госкорпорацию разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему. США планируют реализовать программу с международным участием Deep Space Gateaway по созданию постоянно действующей окололунной станции, к которой регулярно будут отправляться корабли с Земли.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
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