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26.03.2019
ТАСС

Рогозин сообщил, что Россия может перевести пилотируемые запуски на Восточный за 1,5 года

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Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Также это потребует около 6,5 млрд рублей, добавил глава Роскосмоса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская Федерация может перенести пилотируемые запуски на космодром Восточный с Байконура за 1,5 года от момента принятия такого решения. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы можем в течение двух-трех месяцев обеспечить [с Восточного] пуски грузовых кораблей. Что касается экипажей <...> на эту работу мне понадобиться 1,5 года от принятия решения и примерно 6,5 млрд рублей", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что для перевода на Восточный пилотируемых запусков понадобиться не только дорабатывать башню обслуживания на стартовой позиции "Союза-2", но также нужно создавать новую систему спасения. "Это морская зона, где как раз может быть отделение корабля и баллистический спуск [в случае нештатной ситуации]. Тихий океан подвижный, "дыхание океана" даже при штиле - это 1,5 м вверх-вниз, поэтому нужно создавать средства, которые могут оперативно обнаружить место приводнения корабля", - отметил Рогозин.

В настоящее время пилотируемые запуски осуществляется с 1-й Гагаринской площадки космодрома Байконур на ракетах- носителях "Союз-ФГ". После завершения эксплуатации этих ракет с украинской системой управления, которых осталось только три, планируется перевод запусков на полностью российские ракеты "Союз-2.1а", также с Байконура.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-2 РН
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