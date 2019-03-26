Роскосмос ведет переговоры с тремя компаниями по строительству второго старта на Восточном

При этом контракт с ПСО "Казань" будет расторгнут, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" ведет переговоры с компаниями "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус" о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный (Амурская область) вместо компании ПСО "Казань", с которой контракт будет расторгнут. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У нас есть согласованный список организаций из тех, кто является крупными и имеют свой финансовый ресурс и строительные мощности. Включая ПСО "Казань", всего четыре организации. Они были согласованы в качестве возможных единственных исполнителей по строительству на Восточном. [Кроме "Казани"] это компании "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус",- сказал Рогозин.

Он добавил, что сейчас с этими тремя компаниями Роскосмос заканчивает консультации, и "одна из них, в принципе, уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств на Восточном и выполнения работ за время, которое отведено до конца 2022 года (назначенный срок завершения строительства старта под "Ангару" - прим. ТАСС)".

Глава Роскосмоса отметил, что компании ПСО "Казань", с которой Роскосмос завершает расторжение договора, были перечислены небольшие средства. Компания успела подготовить площадку для начала строительства стартового стола на Восточном, также "Казань" заказала в 31-м институте министерства обороны проектно-сметную документацию и рабоче-конструкторскую документацию (РКД) на стартовый стол. "Сейчас РКД практически готова, но из-за финансовых проблем и других обстоятельств ПСО "Казань" оказалась не готова к такому долгому проекту", - отметил он.

Рогозин добавил, что на Восточном не будет строиться второй технический комплекс, так как для ракет "Ангара" будет использоваться существующий техкомплекс под ракету "Союз-2" - по своим габаритам и по возможности размещения рабочих мест внутри он подходит и для тяжелой ракеты.