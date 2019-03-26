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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Мантуров надеется на скорое заключение новых вертолетных контрактов со странами Юго-Восточной Азии

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Ансат
Легкий многоцелевой вертолет Ансат.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com/

Россия ожидает документального подкрепления предварительных договоренностей по Ми-171А2 и "Ансату"

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия ведет переговоры о поставке вертолетов странам Юго-Восточной Азии, надеется на скорое подписание твердых контрактов, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня холдинг "Вертолеты России" предлагает заказчикам из Юго-Восточной Азии весь спектр вертолетов отечественного производства - от легких "Ансатов" и Ка-226 до Ми-38 и Ка-32А11ВС. Переговоры идут продуктивно, детали раскрывать я не буду, но мы надеемся на скорое заключение новых твердых контрактов", - заявил Д.Мантуров.

По его словам, основное внимание партнеров приковано к Ми-171А2 и "Ансату", так как потенциальные заказчики уже видели эти машины в полете и смогли получить о них исчерпывающие сведения во время демонстрационного тура по Юго-Восточной Азии осенью 2018 года.

"Разумеется, мы намерены развивать успех, достигнутый во время демонстрационного тура "Ансата" и Ми-171А2, когда в разных странах Юго-Восточной Азии были собраны "мягкие" контракты примерно на 50 вертолетов. Именно поэтому мы ожидаем документального подкрепления предварительных договоренностей со стороны наших партнеров", - сказал министр.

Он отметил, что традиционно спросом пользуются вертолеты Ми-8/17.

"Несомненный бестселлер для всех ведомств - наши вертолеты семейства Ми-8/17. Интерес к такой технике, безусловно, есть", - подчеркнул Д.Мантуров.

В декабре прошлого года глава Минпромторга РФ сообщил, что "Вертолеты России" по итогам азиатского демотура получили более 70 заявок на поставку "Ансатов" и Ми-171А2 в ближайшие три года общей стоимостью более $500 млн.

Гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что речь идет как о "твердых", так и о "мягких" контрактах.

"Так, например, только в Китае подписан контракт на поставку 20 вертолетов Ансат в интересах Ассоциации медицины катастроф КНР. Остальные 50 вертолетов планируется поставить во Вьетнам, Камбоджу, Таиланд и Малайзию", - сказал А.Богинский.

Как сообщалось, российские вертолеты Ансат и Ми-171А2 отправились в демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии по завершении авиасалона Airshow China, где они принимали участие в летной программе.

"Вертолеты преодолели почти 5000 километров. Летные показы в общей сложности посетили более тысячи гостей из числа государственных и коммерческих эксплуатантов вертолетной техники", - подчеркнули в пресс-службе "Вертолетов России".

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