Мантуров не ожидает существенных сдвигов сроков создания МС-21 из-за замены композитов на отечественные

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Серьезных переносов сроков создания самолета МС-21 из-за замены иностранных композитов на отечественные не ожидается, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Производство первых МС-21-300, предназначенных для поставок заказчикам, уже идет. Непрерывно ведется развитие производственных мощностей, в плановом порядке вводятся в строй новые автоматизированные сборочные линии. Существенных сдвигов из-за замены (композитных - ИФ) материалов не ожидается", - заявил Д.Мантуров.

По его словам, сейчас российская наука и промышленность сосредоточены на организации выпуска в России композитных материалов для соответствующих конструкций самолетов.

"Проведен детальный лабораторный анализ, выбраны подходящие по характеристикам материалы. Опытные образцы таких конструкций из отечественных компонентов для МС-21 уже изготовлены, прошли испытания", - сказал министр.

Он подчеркнул, что первые результаты этих испытаний показали, "что замена материала не повлияет на характеристики самолета".

"В России в рамках программы МС-21 создана отечественная школа проектирования композитных силовых агрегатов для гражданских самолетов. Внедрены методы их испытаний, освоены технологии серийного производства, создана необходимая промышленная инфраструктура. Это - большой успех", - добавил Д.Мантуров.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть. Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - сказал тогда С.Чемезов.

По его словам, композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в январе газета "Коммерсант".

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.