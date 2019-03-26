10 тыс. военных и более 2 тыс. единиц вооружений задействовано в масштабном учении ВВО

Занятия по тактико-специальной и огневой подготовке.

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - В Забайкальском крае на полигоне Цугол стартовало масштабное учение с группировкой войск Восточного военного округа под руководством начальника штаба - первого замкомандующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко, информирует пресс-служба ВВО.

"В мероприятии задействовано около 10 тысяч военнослужащих и более 2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе около 30 самолетов истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации, ударных и транспортно-штурмовых вертолетов, а также беспилотные летательные аппараты", - отмечается в сообщении.

Особо отмечается, что "данное учение является первым такого уровня мероприятием боевой подготовки в Восточном военном округе, проводимым в суровых климатических условиях".

"Так, командованию группировки и подчиненным войскам предстоит вести учебные боевые действия и осуществлять их всестороннее обеспечение в условиях низких температур и сильном ветре", - сообщает пресс-служба.

Помимо этого, осложнять выполнение учебно-боевых задач будут диверсионно-разведывательные группы условного противника, оснащенные беспилотными летательными аппаратами и радиоэлектронные средствами, говорится в сообщении.