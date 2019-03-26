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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Большие противолодочные корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника в Японском море

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БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц».
Источник изображения: vl.ru

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Корабельная поисковая ударная группа в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов" Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота выполняет практические задачи в ходе зачётного тактического учения в акватории Японского моря.

"В морском полигоне большие противолодочные корабли совершенствуют действия тактической группы против подводной лодки во взаимодействии с летательными аппаратами морской авиации флота", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Там уточнили, что в эпизоде поиска субмарины условного противника были задействованы три противолодочных вертолёта Ка-27ПЛ, взлетевших с БПК.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Ка-27ПЛ
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Минoбороны РФ
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Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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