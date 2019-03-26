Южнокорейские чиновники продолжают работу в миссии связи двух Корей в Кэсоне

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын во время осмотра стратегической баллистической ракеты дальнего радиуса действия "Хвасон-12" ("Марс-12"). Фотография опубликована агентством ЦТАК 15 мая 2017 года.

Гонконг. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Десятки южнокорейских чиновников отправились на работу в понедельник в миссию связи двух корейских государств, несмотря на отзыв Пхеньяном своего персонала, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

По данным министерства, около 40 южнокорейских чиновников пересекли западную сухопутную границу по пути в отделение связи в пограничном городе Кэсон на территории КНДР.

При этом на месте уже находится порядка 20 человек.

В пятницу Северная Корея вывела всех своих сотрудников из миссии связи в Кэсоне.

Пхеньян не сообщил причину подобного решения, заявив, что данные действия вызваны приказом "вышестоящих лиц".