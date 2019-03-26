Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над территорией США с 25 по 30 марта

Кроме того, состоится полет группы экспертов из РФ и Белоруссии на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские военные эксперты в период с 25 по 30 марта совершат наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Инспекторы совершат полет дальностью до 5130 км с аэродрома Грейт-Фолс на российском самолете-лаборатории Ту-154М-ЛК-1

В то же время состоится полет группы экспертов из России и Белоруссии на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши. В свою очередь польские и словацкие наблюдатели совершат полет над территорией России с подмосковного аэродрома Кубинка на украинском самолете Ан-30Б.

25 - 28 марта российские эксперты проведут инспекцию военной деятельности в согласованном районе на территории Швеции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Проверка пройдет на территории площадью около 16 тыс. кв. км.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем участвуют 34 государства, в том числе большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия. Российская Федерация ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Цель договора - содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.