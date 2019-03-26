Патрушев рассчитывает на сохранение Казахстаном курса на стратегическое сотрудничество с Россией

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Казахстан сохранит курс на стратегическое партнерство с Россией после решения Нурсултана Назарбаева покинуть поста президента, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Сложив полномочия президента, Н.Назарбаев останется председателя Совбеза Казахстана, членом Конституционного совета и председателем лидирующей политической партии, напомнил Н.Патрушев в интервью газете "Известия".

"Это свидетельствует о сохранении прежнего курса Республики, направленного на укрепление стратегического партнерства с Москвой, на дальнейшее развитие добрососедских отношений между нашими государствами", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Глубоко убежден, что происходящие в руководстве Казахстана изменения дадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества России и Казахстана как на международной арене, так и в двусторонних отношениях", - сказал Н.Патрушев.