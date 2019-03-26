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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев рассчитывает на сохранение Казахстаном курса на стратегическое сотрудничество с Россией

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Су-30СМ ВВС Казахстана
Су-30СМ ВВС Казахстана.
Источник изображения: Григорий Беденко / greg-bedenko.com / www.facebook.com/G.Bedenko

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Казахстан сохранит курс на стратегическое партнерство с Россией после решения Нурсултана Назарбаева покинуть поста президента, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Сложив полномочия президента, Н.Назарбаев останется председателя Совбеза Казахстана, членом Конституционного совета и председателем лидирующей политической партии, напомнил Н.Патрушев в интервью газете "Известия".

"Это свидетельствует о сохранении прежнего курса Республики, направленного на укрепление стратегического партнерства с Москвой, на дальнейшее развитие добрососедских отношений между нашими государствами", - отметил секретарь Совбеза РФ.

"Глубоко убежден, что происходящие в руководстве Казахстана изменения дадут дополнительный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества России и Казахстана как на международной арене, так и в двусторонних отношениях", - сказал Н.Патрушев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:25
Глупое заявление глупого чиновника не соответствующего занимаемой должности...Переход Казахстана на латиницу и толпы русских беженцев из Казахстана ярче кометы показывают реальный антироссийский курс Казахстана
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