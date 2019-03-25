Clarn (Аргентина): "Для России существует определенная "красная черта", касающаяся нашей территориальной целостности"

Министр иностранных дел Грузии в эксклюзивном интервью «Кларин» выразил мнение по поводу российско-грузинских отношений. Он считает, что попытки Грузии вступить в НАТО и ЕС Россия воспринимает как вызов ее влиянию на Кавказе. Впрочем, когда речь заходит о нападении Грузии на Абхазию и Южную Осетию, дипломат пытается уйти о темы вины официального Тбилиси.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что Москва должна смириться со вступлением Грузии в НАТО и Европейский союз.

Десять лет спустя после войны, в результате которой от Грузии отделились некоторые ее территории (Южная Осетия и Абхазия обрели независимость благодаря поддержке российских войск), страна пытается выйти из-под влияния России и начать свой собственный путь.

На этой неделе Грузия провела масштабные военные учения с НАТО - союз, в который она надеется в скором времени вступить. Она приспосабливается к своей новой роли ассоциированного члена Европейского союза. Москва считает, что это является вызовом ее влиянию на Кавказе. "Россия должна смириться с этим", - сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эксклюзивном интервью газете "Кларин" во время своего визита в Буэнос-Айрес. Он добавил, что Грузия не хочет становиться угрозой для России, но существует определенная "красная черта", касающаяся ее территориальной целостности.

"Кларин": Вступление Грузии в НАТО Россия воспринимает как вызов. Не боитесь ли вы, что будут санкции?

Давид Залкалиани: Россия об этом говорит уже давно. Когда страны Балтии вступали в НАТО, она тоже угрожала им агрессией. Но они уже в НАТО, а отношения между ними и Россией на данный момент вполне цивилизованные. Мы не хотим становиться угрозой для соседей. Россия должна принять это. Грузия - это ее сосед и важный геополитический партнер из-за своего географического положения. Грузия имеет крепкую политическую систему, а ее внешняя политика предсказуема.

- Конфликт в Южной Осетии и Абхазии сейчас находится в латентном состоянии?

- Мы официально заявили, что никогда не будем использовать наше вступление в НАТО для восстановления территориальной целостности. Мы юридически закрепили, что никогда не будем использовать силу для восстановления суверенитета в Южной Осетии и Абхазии. Того же самого мы просим от России. Мы просим ее сказать, что она никогда не будет использовать силу в отношении Грузии. Но Россия этого не делает. Она не прекращает оккупацию грузинской территории, фактически аннексировав ее. Даже в такой непростой ситуации Грузия пытается наладить рациональные политические отношения с Россией и понизить градус напряженности. Мы этого хотим, к этому стремимся. Но существует определенная "красная черта", касающаяся нашей территориальной целостности и суверенитета.

- Каких целей вы хотите добиться вступлением в НАТО и Европейский союз?

- Мы хотим вступить в НАТО и Европейский союз, чтобы грузинское государство укреплялось, чтобы у России был предсказуемый, сильный сосед, с которым она могла бы сотрудничать. Стремление к НАТО и ЕС отражено в конституции и государственной программе [развития страны]. Последние опросы показывают, что 80% населения одобряет вступление в НАТО и 85% - в ЕС. Когда столько ваших сограждан поддерживает подобное стремление, государство обязано реализовать его и нести за это ответственность. Это единственный возможный путь к улучшению экономики и государственной системы Грузии в будущем. Мы не настолько наивны, чтобы думать, что мы вступим в ЕС завтра. Мы осознаем, что с нынешними проблемами Евросоюза - Брекситом, например, иммиграцией, выборами в Европарламент - это невозможно. Но для нас очень важно, чтобы нас слушали.

- Нынешняя ситуация не очень обнадеживающая. Россия продолжает агрессивную экспансию. Примером может служить Украина.

- Россия начала агрессивную политику на юге не вчера. Первым пострадавшим от этой агрессии стала Грузия в 2008 году (когда российские войска сражались с грузинскими за независимость Южной Осетии и Абхазии). Затем Россия повторила грузинской сценарий на Украине в 2014 году (аннексия Крыма). Именно поэтому мы считаем, что международное сообщество должно прийти к единому мнению в отношении подобных действий.

- Вы боитесь, что кризис может повториться?

- Грузия сделает все возможное, чтобы 2008 год не повторился, потому что последствия его были разрушительными. Не только для Грузии, но и для соседних стран. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобной эскалации. Но решать проблемы мы будем мирным путем. Мы сделаем все возможное, чтобы территории, оккупированные Россией, например Абхазия и Южная Осетия, смогли интегрироваться. Мы предлагаем им стабильность, развитие и благополучие благодаря вступлению в Европейский союз. Наша цель состоит в том, чтобы население этих регионов могло пользоваться всеми преимуществами, которые дает нам статус ассоциированного члена ЕС: свободная торговля, свобода передвижения по территории Европы. Мы продолжим мирные действия, но крайне важна и поддержка со стороны международного сообщества.

- Грузия получает от США и европейских стран конкретную поддержку?

- Наша просьба о помощи крайне ясна. Европейский союз признает Грузию в качестве лидера в регионе и считает, что мы прекрасно выполняем свои обязанности. С Соединенными Штатами у нас установлены многосторонние отношения и налажено полное взаимопонимание. Они являются основным стратегическим партнером Грузии. Соглашение основывается на четырех основных элементах: защита и безопасность; торговля и экономика; демократия и культурные связи между нашими народами. Мы довольны ситуацией, но хотим расширения сотрудничества в области обороны и безопасности. Мы также хотим подписать соглашение о свободной торговле с США.

- Почти через три десятилетия после распада СССР бывшие советские республики не могут избавиться от влияния Москвы. Почему?

- Для начала, не стоит забывать, что у каждой бывшей советской республики есть своя история и своя специфика. Это сильно усложняет ситуацию. О Грузии я могу сказать вам, что это тысячелетняя нация, одна из старейших христианских стран. Империи всегда пытались завладеть ею из-за ее стратегического расположения между Западом и Востоком. Если вы посмотрите на карту, вы поймете преимущества расположения Грузии. Она находится между Черным и Каспийским морями, на ее территории располагаются главные нефтепроводы, она переправляет все это богатство газа и нефти из Центральной Азии в Европу.

Кроме того, Грузия крайне важна для восьми стран, которые не имеют выхода к морю. Поэтому империи всегда с большим интересом поглядывали на Грузию. Однако, несмотря на нашу долгую историю оккупаций и аннексий, ни одна империя не смогла покорить нас. В контексте нашей истории 30-40 лет не так много. Мы веками боролись с проблемами, и сегодня наша страна - лидер в области демократических ценностей и свобод. Мы гордимся этим. И поэтому смотрим в будущее с оптимизмом. Подходящий момент еще не настал, но мы должны быть готовы к этому дню.

Даниэль Виттар (Daniel Vittar)

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