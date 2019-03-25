Войти
25.03.2019
Интерфакс-АВН

Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве в рамках миротворческой миссии в Ливане

521
0
0
Боевики "Хезболлы" во время эскорта автобусов по территории Ливана, 2 августа 2017 года
Боевики "Хезболлы" во время эскорта автобусов по территории Ливана, 2 августа 2017 года.
Источник изображения: Mohamed Azakir/Reuters

Нур-Султан. 24 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Оборонные ведомства Республики Казахстан и Итальянской Республики подписали техническое соглашение о сотрудничестве в рамках миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщила пресс-служба Минобороны.

Техническое соглашение определяет основные обязанности, общие принципы и процедуры, на основании которых казахстанский персонал разворачивается совместно с итальянскими силами, уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в 2018 году принято положительное решение Генерального штаба Италии по выделению для военнослужащих Вооруженных сил Казахстана двух должностей штабных офицеров в миссии "Временные силы ООН в Ливане" (ВСООНЛ) с апреля 2019 года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Казахстан впервые отправил в Ливан военнослужащих сводной миротворческой роты в составе индийского батальона.

120 казахстанских миротворцев выполняют в Ливане задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе в соответствии с мандатом ООН.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Казахстан
Ливан
Компании
ООН
Похожие новости
18.03.2019
"Стальные акулы" Тегерана
10.09.2018
Голаны и Ливан – горячие точки Ближнего Востока
05.03.2014
Накануне большой войны
23.01.2013
Профессиональная ликвидация войск
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57