Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве в рамках миротворческой миссии в Ливане
Нур-Султан. 24 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Оборонные ведомства Республики Казахстан и Итальянской Республики подписали техническое соглашение о сотрудничестве в рамках миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщила пресс-служба Минобороны.
Техническое соглашение определяет основные обязанности, общие принципы и процедуры, на основании которых казахстанский персонал разворачивается совместно с итальянскими силами, уточняется в сообщении.
По данным ведомства, в 2018 году принято положительное решение Генерального штаба Италии по выделению для военнослужащих Вооруженных сил Казахстана двух должностей штабных офицеров в миссии "Временные силы ООН в Ливане" (ВСООНЛ) с апреля 2019 года.
Как сообщалось, в октябре 2018 года Казахстан впервые отправил в Ливан военнослужащих сводной миротворческой роты в составе индийского батальона.
120 казахстанских миротворцев выполняют в Ливане задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе в соответствии с мандатом ООН.
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