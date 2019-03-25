Казахстан и Италия договорились о сотрудничестве в рамках миротворческой миссии в Ливане

Боевики "Хезболлы" во время эскорта автобусов по территории Ливана, 2 августа 2017 года.

Нур-Султан. 24 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Оборонные ведомства Республики Казахстан и Итальянской Республики подписали техническое соглашение о сотрудничестве в рамках миссии "Временные силы ООН в Ливане", сообщила пресс-служба Минобороны.

Техническое соглашение определяет основные обязанности, общие принципы и процедуры, на основании которых казахстанский персонал разворачивается совместно с итальянскими силами, уточняется в сообщении.

По данным ведомства, в 2018 году принято положительное решение Генерального штаба Италии по выделению для военнослужащих Вооруженных сил Казахстана двух должностей штабных офицеров в миссии "Временные силы ООН в Ливане" (ВСООНЛ) с апреля 2019 года.

Как сообщалось, в октябре 2018 года Казахстан впервые отправил в Ливан военнослужащих сводной миротворческой роты в составе индийского батальона.

120 казахстанских миротворцев выполняют в Ливане задачи по поддержанию мира и безопасности в регионе в соответствии с мандатом ООН.