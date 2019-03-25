National Interest сравнил Су-57 и F-35

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Как отмечает издание, президенты России и США неоднократно называли истребители своих вооруженных сил лучшими в мире, однако аналитикам сложно однозначно сказать, какой из самолетов лучше, поскольку они выполняют разные задачи.

Так, по мнению авторов статьи, Су-57 превосходит своего американского оппонента по маневренности, скорости и дальности. При этом F-35 менее уязвим для систем обнаружения.

F-35 создавался в рамках концепции "обобщения информации" и действует в амплуа диспетчера для союзных самолетов, поскольку его сенсоры и процессоры создают интегрированную и динамичную картину боя в реальном времени.

У Су-57 нет такой возможности, пишет издание, но он используется в другом ключе, поскольку доктрина российских ВКС подразумевает получение превосходства в воздухе и подавление ВВС противника, и с этой задачей истребитель справляется прекрасно. F-35 в свою очередь предполагает действия в глубине фронта.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей, а сочетание высокой маневренности и возможности выполнения сверхзвукового полета с современным комплексом бортового оборудования и малой заметностью дают преимущества над самолетами противника.

F-35 — американский истребитель пятого поколения. Производство самолета началось в 2006 году, а эксплуатация — с 2012-го. Существует три варианта этой модели: наземный истребитель для американских ВВС, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морпехов и палубный истребитель для ВМС.