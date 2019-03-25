Военные на учении под Калининградом подавили связь условного противника

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Подразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Балтийского флота провело в Калининградской области учение по подавлению средств навигации и связи условного противника.

"Анализ результатов учения показал высокую эффективность боевой техники РЭБ Балтийского флота, а также готовность личного состава подразделения к ее применению",- сообщили в субботу в пресс-службе Балтийского флота РФ.

В сообщении говорится, что в тренировке на полигоне в Калининградской области были задействованы более 100 военнослужащих и свыше 20 единиц техники: беспилотники "Леер-3", автоматизированные станции помех "Житель", комплекс "Борисоглебск-1", машины постановки помех средствам сотовой связи "Лава-РП" и другие специальные средства.

"Во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов в целях защиты подразделений 11 армейского корпуса от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов", - отмечается в сообщении Балтфлота РФ.

"Специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и наведения высокоточного управляемого ракетного вооружения условного противника", - отмечается в сообщении.