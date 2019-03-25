Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

Военный техник дает отмашку на взлет истребителя Су-27 на аэродроме Чкаловск в Калининградской области.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной России.

Отмечается, что истребители не допустили приближения иностранных бомбардировщиков к государственной границе.

По данным центра, с 14 марта самолеты стратегической авиации ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Самолеты-разведчики

В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась. Как сообщала газета "Красная звезда", только на этой неделе воздушную разведку вдоль российских границ вел 21 летательный аппарат. Истребителям дежурных сил ПВО пришлось подниматься в воздух четыре раза, нарушения воздушного пространства России они не допустили.

Так, 18 марта стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress заметили у границ Ленинградской области. Тогда американские пилоты сымитировали бомбардировку базы Балтийского флота, приблизившись во время полета к Петербургу на 191 километр.

Подобный инцидент произошел и 20 марта. Средства контроля воздушного пространства обнаружили американский самолет на значительном удалении от российской границы, для его сопровождения в воздух поднялись два Cу-27. В результате бомбардировщик изменил траекторию полета, а истребители вернулись на базу.

В Кремле выразили сожаление из-за таких действий Вашингтона. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, все это не ведет к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в непосредственной близости от границ России.