Войти
25.03.2019
Военное обозрение

В Китае объяснили выбор названия "Шаньдун" для авианосца Type 001A

426
0
0

В Китае опубликованы свежие фотографии новейшего китайского авианосца Type 001A. Несколько дней назад авианосец выходил на ходовые испытания в море. Изначально предполагалось, что эти испытания боевого корабля будут сопряжены и с лётными испытаниями самолётов из его будущего авиакрыла, однако в итоге лётные испытания всё же было решено перенести. Официальных причин переноса испытательных полётов не было названо.

Источник изображения: topwar.ru

Авианосцу Type 001A совсем немного времени оставаться "безымянным", нося лишь номенклатурное буквенно-цифровое обозначение. Команда готовится к официальному присвоению авианесущему кораблю ранее выбранного имени. Это имя – "Шаньдун" (Shandong).

Первый собранный в Китае авианосец получает такое название по одной из китайских провинций. Это восточная провинция КНР, являющаяся второй по численности населения. Её число жителей, по последним данным, составляет около 100 млн человек.

В ВМС Китая отмечают, что название было подобрано по той причине, что Шаньдун является родиной известного на весь мир философа Конфуция. Это, как отмечается, должно подчеркнуть "характер мудрости, с которой будет использоваться новейший китайский авианосец в целях защиты интересов страны и народа".

По последним сведениям, на Type 001A запланировано проведение тренировочных полётов самолётов J-15. Это китайские палубные истребители, которые производятся с 2012 года.

По сути, и авианосец, и его будущее авиакрыло китайцами созданы на базе советских технологий и разработок. Так, базовым для упомянутых J-15 стали самолёты Су-33. Испытания китайской копии советского самолёта продолжаются.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
Авианосец
Похожие новости
17.01.2019
В Китае удваивают набор на факультеты палубной авиации
16.07.2018
Реальные боевые возможности гигантского флота Китая явно преувеличены
16.05.2017
Новые авианосцы. Китайский ученик превосходит своего учителя (Echo24, Чехия)
27.04.2017
Родня "Адмирала Кузнецова": на что способен новый китайский авианосец
02.10.2013
Китай построит авианосец на базе «собственных интеллектуальных прав»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57