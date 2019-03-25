В Китае объяснили выбор названия "Шаньдун" для авианосца Type 001A

В Китае опубликованы свежие фотографии новейшего китайского авианосца Type 001A. Несколько дней назад авианосец выходил на ходовые испытания в море. Изначально предполагалось, что эти испытания боевого корабля будут сопряжены и с лётными испытаниями самолётов из его будущего авиакрыла, однако в итоге лётные испытания всё же было решено перенести. Официальных причин переноса испытательных полётов не было названо.

Источник изображения: topwar.ru

Авианосцу Type 001A совсем немного времени оставаться "безымянным", нося лишь номенклатурное буквенно-цифровое обозначение. Команда готовится к официальному присвоению авианесущему кораблю ранее выбранного имени. Это имя – "Шаньдун" (Shandong).

Первый собранный в Китае авианосец получает такое название по одной из китайских провинций. Это восточная провинция КНР, являющаяся второй по численности населения. Её число жителей, по последним данным, составляет около 100 млн человек.

В ВМС Китая отмечают, что название было подобрано по той причине, что Шаньдун является родиной известного на весь мир философа Конфуция. Это, как отмечается, должно подчеркнуть "характер мудрости, с которой будет использоваться новейший китайский авианосец в целях защиты интересов страны и народа".

По последним сведениям, на Type 001A запланировано проведение тренировочных полётов самолётов J-15. Это китайские палубные истребители, которые производятся с 2012 года.

По сути, и авианосец, и его будущее авиакрыло китайцами созданы на базе советских технологий и разработок. Так, базовым для упомянутых J-15 стали самолёты Су-33. Испытания китайской копии советского самолёта продолжаются.