Войти
25.03.2019
Военное обозрение

В Индии обеспокоены отставанием от Пакистана в развитии ВВС

482
0
+1

Индия регулярно сталкивается с проблемой своевременного приобретения и внедрения передовых оружейных платформ и технологий, пишет эксперт Рудронил Гхош в своей статье для газеты Times of India.

Источник изображения: https://twitter.com/anatolyvlasov87

Эксперт отметил, что в ходе недавнего конфликта с Пакистаном индийские "устаревшие зубры" МиГ-21 вынуждены были идти против пакистанских истребителей F-16.

Этот разрыв в качественных характеристиках авиации является неприемлемым для Индии. Сегодня индийские военные хотят действовать с помощью современных технологий, позволяющих обрабатывать информацию на поле бое в реальном времени, что является одним из ключей к победе. Однако их стремления пока ограничены устаревшей военной техникой и медленными темпами развития технологий, пишет он.

По словам автора, через несколько лет в Индии произойдет сокращение количества эскадрилий морской авиации с 42-х до 26. Между тем, Пакистан уже к 2021 году планирует довести количество эскадрилий в ВМС до 25-ти. И те 36 истребителей Rafale, которые приобретает Индия, уже не будут иметь решающего значения для соперничества с соседней страной.

В любом случае, на завершение сделки по "Рафалям" ушло почти два десятилетия. И в итоге Индия получит истребители 4-го поколения, в то время как Китай уже поставляет в войска самолеты 5 поколения и активно разрабатывает машины 6 поколения, говорится в статье.

А чем может похвастаться Индия, боевым самолетом Tejas? "Это как раз тот случай, когда для создания самолета потребовалось более 30 лет – он не соответствовал современным стандартам и только теперь достиг нужных параметров", – отмечает эксперт.

Совершенно очевидно, что одна из областей, где нам нужно приложить все силы – это разработка современных истребителей. К сожалению, совместный с Россией проект по созданию самолета 5-го поколения застопорился. Это была уникальная модель оборонного сотрудничества. Но неспособность заключить сделку по целому ряду причин, включая требования к дизайну и перерасход средств, поставила Индию в невыгодное положение. Россия же тем временем приступила к собственной самостоятельной разработке истребителя Су-57

– пишет он.

По мнению Гхоша, сегодня настало время разрешить все недоразумения и снова приступить к разработке нового истребителя вместе с Россией. Он напомнил, что Индия уже проявила мужество, проигнорировав угрозы американцев ввести санкции за покупку российских систем С-400. Мало того, индийские военные подписали новый договор об аренде российской атомной подлодки. Теперь, по его словам, пришла пора возобновить проект российско-индийского истребителя.

Индия не должна отставать ни от Китая, ни от Пакистана. Совместный с Россией проект сможет обеспечить ей поступательный процесс в развитии собственных технологий, необходимых для создания истребителей следующего поколения, заключает автор.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
F-16
Rafale
МиГ-21
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
06.02.2017
"Make in India открывает новые возможности для российской промышленности"
17.02.2015
От «Рафаля» до «Мистраля»
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
03.04.2008
Перекрестное вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57