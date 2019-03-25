В Индии обеспокоены отставанием от Пакистана в развитии ВВС

Индия регулярно сталкивается с проблемой своевременного приобретения и внедрения передовых оружейных платформ и технологий, пишет эксперт Рудронил Гхош в своей статье для газеты Times of India.

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Эксперт отметил, что в ходе недавнего конфликта с Пакистаном индийские "устаревшие зубры" МиГ-21 вынуждены были идти против пакистанских истребителей F-16.

Этот разрыв в качественных характеристиках авиации является неприемлемым для Индии. Сегодня индийские военные хотят действовать с помощью современных технологий, позволяющих обрабатывать информацию на поле бое в реальном времени, что является одним из ключей к победе. Однако их стремления пока ограничены устаревшей военной техникой и медленными темпами развития технологий, пишет он.

По словам автора, через несколько лет в Индии произойдет сокращение количества эскадрилий морской авиации с 42-х до 26. Между тем, Пакистан уже к 2021 году планирует довести количество эскадрилий в ВМС до 25-ти. И те 36 истребителей Rafale, которые приобретает Индия, уже не будут иметь решающего значения для соперничества с соседней страной.

В любом случае, на завершение сделки по "Рафалям" ушло почти два десятилетия. И в итоге Индия получит истребители 4-го поколения, в то время как Китай уже поставляет в войска самолеты 5 поколения и активно разрабатывает машины 6 поколения, говорится в статье.

А чем может похвастаться Индия, боевым самолетом Tejas? "Это как раз тот случай, когда для создания самолета потребовалось более 30 лет – он не соответствовал современным стандартам и только теперь достиг нужных параметров", – отмечает эксперт.

Совершенно очевидно, что одна из областей, где нам нужно приложить все силы – это разработка современных истребителей. К сожалению, совместный с Россией проект по созданию самолета 5-го поколения застопорился. Это была уникальная модель оборонного сотрудничества. Но неспособность заключить сделку по целому ряду причин, включая требования к дизайну и перерасход средств, поставила Индию в невыгодное положение. Россия же тем временем приступила к собственной самостоятельной разработке истребителя Су-57

– пишет он.

По мнению Гхоша, сегодня настало время разрешить все недоразумения и снова приступить к разработке нового истребителя вместе с Россией. Он напомнил, что Индия уже проявила мужество, проигнорировав угрозы американцев ввести санкции за покупку российских систем С-400. Мало того, индийские военные подписали новый договор об аренде российской атомной подлодки. Теперь, по его словам, пришла пора возобновить проект российско-индийского истребителя.

Индия не должна отставать ни от Китая, ни от Пакистана. Совместный с Россией проект сможет обеспечить ей поступательный процесс в развитии собственных технологий, необходимых для создания истребителей следующего поколения, заключает автор.