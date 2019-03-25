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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ

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ФСБ
ФСБ.
Источник изображения: РИА Новости

Москва.23 марта. ИНТЕРФАКС - Липецким станкостроительным предприятием, где в пятницу прошли обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, руководил последователь секты саентологов, сообщил в субботу телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Телеканал продемонстрировал документы и материалы, обнаруженные в рабочем кабинете генерального директора ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" Кирилла Петрова.

"На столе книги и лекции Рона Хаббарда - основателя саентологии", - сказал корреспондент телеканала.

Некоторые книги Р.Хаббарда включены в федеральный список экстремистских материалов и запрещены к распространению на территории РФ.

Телеканал сообщил об обнаруженной папке под названием "Курс управления бизнесом на расстоянии", доставленной из офиса саентологов во Флориде.

Религиовед Александр Дворкин сказал телеканалу, что "это одно из направлений саентологической деятельности, которое развивает институт саентологических предприятий путём подчинения их себе". По его словам, "можно все предприятие подчинить саентологической секте".

Телеканал сообщил также, что на официальном сайте международной ассоциации предпринимателей есть фотография К.Петрова с его братом Владимиром, который также входит в число учредителей Липецкого станкостроительного предприятия, выполняющего в том числе и оборонные заказы.

Эксперты телеканала не исключили, что саентологи сотрудничают со спецслужбами США и данные об оборонном заказе из Липецка могли попасть им.

В пятницу ЦОС ФСБ сообщил, что ФСБ совместно со следственным департаментом МВД России в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по городу Москве по признакам части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности.

В спецслужбе сказали, что следственные действия в рамках уголовного дела проводятся в Липецке, Санкт-Петербурге и Москве.

"Изымается документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - сообщили в ЦОС ФСБ.

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Страны
Россия
США
Компании
СТАН
Проекты
Гособоронзаказ
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2 комментария
№1
25.03.2019 09:11
Цитата, q
"На столе книги и лекции Рона Хаббарда - основателя саентологии", - сказал корреспондент телеканала.

Некоторые книги Р.Хаббарда включены в федеральный список экстремистских материалов и запрещены к распространению на территории РФ.

Зашибись. Это как раньше на знаменитом Московском вентиляторном заводе, из рекламы 90-х? Директор тоже был из этих.
0
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№2
25.03.2019 13:58
Цитата, q
На столе книги
Помнится как-то на выставке антисоветской литературы (середина 80-х, СССР, внутри "почтового ящика"), смотрю, на столе лежит и библия. Я взял, покрутил в руках, полистал, вроде библия,  и спрашиваю кагэбэшника, который рядом стоял - а это-то чё тут делает? А он молча открывает на последней странице и показывает где издано - Лондон, если память не изменяет. То есть, книга стала антисоветской по месту издания)
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