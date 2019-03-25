Военные перебросили "Искандеры" из Иваново в Подмосковье для подготовки к параду Победы

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" совершили марш из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы 9 мая на Красной площади, сообщили в субботу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

""Искандер-М" пройдут в составе механизированной колонны на военном параде в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

По данным ЗВО, расчеты комплексов "Искандер-М" ракетной бригады 1-ой танковой армии совершили комбинированный марш в Подмосковье из места постоянной дислокации в Ивановской области, преодолев свыше 400 км своим ходом и на железнодорожных платформах.

"Ракетчики примут участие в репетициях на площадке полигона "Алабино" полностью повторяющей размеры Красной площади", - сообщили в ЗВО.

В сообщении говорится, что в настоящее время военнослужащие проводят техническое обслуживание техники в парке боевых машин Таманской мотострелковой дивизии.

2 февраля США приостановили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". 11 февраля газета "Франкфуртер алльгемайне цайтунг" со ссылкой на источник в западных спецслужбах сообщила, что у российских военных есть более 60 крылатых ракет 9М729, одно из мест их размещения - Шуя (Ивановская область).