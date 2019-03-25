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25.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ может нацелить ракеты не только на страны, разместившие вооружения США, но и на центры принятия таких решений - Матвиенко (версия 2)

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба СФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не станет первой нацеливать свои ракеты на другие государства, но, если вооружения США будут направлены против нее, РФ ответит адекватно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не нацеливали свои ракеты и не нацеливаем на другие государства. Но смотреть на то, как размещаются под видом ПРО наступательные вооружения НАТО и Соединенных Штатов в Европе и не реагировать на это, просто было бы безответственно со стороны политического руководства нашей страны", - сказала В.Матвиенко в интервью "Интерфаксу".

"Если США разместят новые вооружения, направленные против России, мы вынуждены будем предпринять ответные адекватные шаги: направить наше оружие не только на страны, откуда исходит угроза, но и на государства, которые принимают решения о размещении. Это будет правильный, адекватный, корректный ответ", - подчеркнула она.

По словам В.Матвиенко, россияне должны знать, что они защищены, и быть уверены, что их безопасности ничто не угрожает.

При этом спикер подчеркнула, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений.

"Пушки вместо масла - это не наш девиз. И поэтому мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений, мы будем не на избыточном, а на достаточном уровне разрабатывать для нашей армии самое современное вооружение, обеспечивающее защиту и безопасность страны, чтобы ни у кого не было даже мыслей попытаться напасть на Россию или ей угрожать", - отметила В.Матвиенко.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
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