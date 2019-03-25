Defence News (США): какие самолеты нужны ВВС США, чтобы одержать победу над Китаем и Россией?

ВВС США заявили, что им понадобится в общей сложности 386 боевых эскадрилий, чтобы успешно противостоять будущим угрозам со стороны России и Китая. Поскольку Китай и Россия поставляют в войска все больше передовых средств ПВО дальнего действия, США крайне необходимо передавать на вооружение малозаметные дальние бомбардировщики, которые способны оставаться незаметными для радаров, цитирует издание экспертов.

Новое исследование дает ответ на этот вопрос

Вашингтон - В сентябре 2018 года представители ВВС США заявили, что им понадобится в общей сложности 386 боевых эскадрилий, чтобы успешно противостоять будущим угрозам со стороны России и Китая. Согласно результатам нового исследования, проведенного по распоряжению Конгресса США, такого количества эскадрилий может оказаться недостаточно.

Кроме того, в исследовании Центра стратегических и бюджетных оценок содержится призыв к тому, чтобы ВВС США начали разрабатывать ряд новых технологий, включая создание малозаметного беспилотного летательного аппарата с вооружением на борту, нового дрона-разведчика, который сможет проникать вглубь спорных территорий, а также самолетов-заправщиков, аналогов которым пока нет.

Это исследование было проведено в соответствии с законопроектом об оборонном бюджете на 2018 год, согласно которому ВВС США, исследовательская компания MITRE, получающая финансирование от правительства США, а также Центр стратегических и бюджетных оценок должны были разработать рекомендации касательно будущей организационной структуры ВВС США.

В ходе своего исследования, результаты которого были представлены в Конгрессе ранее в марте, Центр стратегических и бюджетных оценок обнаружил критическую нехватку самолетов-заправщиков, бомбардировщиков, истребителей, разведывательно-ударных беспилотников, а также средств командования/контроля, наблюдения и разведки, отметив, что прежде всего необходимо увеличить количество бомбардировщиков, заправщиков и беспилотников.

Эксперты центра отметили, что размеры бомбардировочной авиации должны вырасти с девяти боевых эскадрилий, которые есть сегодня, до 24 боевых эскадрилий, хотя точные сроки они не назвали. (Эксперты центра отказались указывать какие-либо сроки в своих рекомендациях, поскольку в состав гипотетических будущих военно-воздушных сил должны будут входить такие самолеты, которых пока нет даже в планах ВВС.)

Число эскадрилий истребителей должно вырасти с 55 до 65, а флот заправщиков должен быть увеличен с 40 до 58 эскадрилий. Число эскадрилий разведывательно-ударных беспилотников, которые сейчас представлены дроном MQ-9 Reaper, должно вырасти с 25 до 43.

Флот самолетов, обеспечивающих командование, управление, связь, разведку, наблюдение и рекогносцировку, - в состав которого в настоящее время входят такие самолеты, как самолет боевого управления и целеуказания E-8 JSTARS, разведывательные самолеты RC-135 и разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, - уменьшился с 40 эскадрилий до 33. Эксперты центра делают акцент на важности постепенного перехода от поддержания нынешнего флота стареющих самолетов боевого управления к более дифференцированному подходу, иллюстрацией которого может служить Передовая система управления боем (Advanced Battle Management System), которая сможет обеспечивать большее покрытие и связывать большее число платформ.

Центр стратегических и бюджетных оценок отказался предоставить более подробные комментарии касательно своего доклада.

Этот доклад ненадолго появился на сайте Министерства обороны, однако его быстро удалили.

Что нужно ВВС США (по их собственному мнению)

Оценка аналитического центра отличается от выводов ВВС США, которые считают необходимым увеличить флот с 312 до 389 боевых эскадрилий. Исследование под названием "ВВС, которые нам нужны" ("Air Force We Need"), которое не было полностью опубликовано, отличается от исследования Центра стратегических и бюджетных оценок тем, что в нем анализируются несколько типов соединений, которым эксперты центра не давали подробной оценки - относящиеся к космосу, киберпространству, ракетам, воздушным перевозкам, а также поисково-спасательным действиям в условиях боя.

Согласно собственному исследованию ВВС, к 2030 году им понадобится 14 эскадрилий бомбардировщиков, 62 эскадрильи истребителей, 54 эскадрильи самолетов-заправщиков, 27 эскадрилий разведывательно-ударных беспилотников и 62 эскадрильи обеспечения командования, управления, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки. Однако ВВС не сообщили, как именно эти цели могут повлиять на будущие решения о покупке военной техники и будут ли нынешние программы расширены, чтобы отвечать таким целям.

Другим важным различием стало то, что в своих рекомендациях касательно будущего состава воздушных сил эксперты ВВС и аналитического центра основывались на разных списках угроз. Начальник штаба ВВС США генерал Дейв Голдфейн (Dave Goldfein) заявил, что им необходим флот, в составе которого будут 386 эскадрилий, чтобы "разгромить равную по силе угрозу и иметь возможность сдерживать практически равную по силе угрозу".

Между тем Центр стратегических и бюджетных оценок предлагает создать такие ВВС, которые смогут достичь очень конкретных и намного более амбициозных целей. Сначала ВВС США могут оказаться втянутыми в масштабный конфликт с практически равным соперником - к примеру, в результате "масштабных военных действий Китая в Южно-Китайском море". Затем, спустя 10-20 дней им придется противостоять агрессивным действиям второго практически равного по силе соперника - к примеру, в результате "вторжения России в одну или более стран Балтии".

В рамках такого сценария Россия и Китай смогут гораздо эффективнее защищаться, превратив то, что сейчас является оспариваемой средой, в "остро оспариваемую среду", для которой характерны мобильные перекрывающие друг друга и взаимосвязанные ракетные системы класса "земля-воздух", использующие пассивные сенсоры и другие методы, чтобы американское оборудование их не зафиксировало.

"Поражающее действие, дальность и географическая разбросанность этих систем в сочетании с современными истребителями, самолетами электронной войны, кибератаками и другими угрозами создают всеракурсную, многосферную угрозу для самолетов США", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов аналитического центра, в настоящий момент ни один самолет ВВС США не готов вести такое сражение. Бомбардировщик В-21 компании Northrop Grumman должен стать первым таким самолетом, когда он поступит на вооружение в середине 2020-х годов.

Бомбардировщики

Поскольку Китай и Россия поставляют в войска все больше передовых средств ПВО дальнего действия, США крайне необходимо передавать на вооружение малозаметные дальние бомбардировщики, которые способны оставаться незаметными для радаров. Кроме того, США также необходимо использовать свой значительный грузоподъемный потенциал, чтобы уничтожать ракетные комплексы класса "земля-воздух", аэродромы противника и другие цели, расчищая путь для истребителей и других американских самолетов.

Однако, как пишут эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок, ВВС США закупают недостаточное количество новейших бомбардировщиков.

"100 запланированных к покупке бомбардировщиков В-21S может не хватить для обеспечения потенциала нанесения проникающего удара, необходимого в условиях современного масштабного конфликта между крупными державами", - говорится в докладе, составители которого рекомендуют в будущем приобрести 288 бомбардировщиков B-21 Raider.

Они рекомендуют увеличить темпы закупок В-21, добавляя, что, "при условии, что к концу 2020-х годов темпы производства достигнут 10-20 таких самолетов в год, к 2030 году на вооружении ВВС США будут уже 55 бомбардировщиков В-21".

Между тем ВВС США необходимо сохранить самолеты В-52 и В-2 и полностью отказаться от самолетов В-1, как только В-21 начнут поступать на вооружение.

Истребители

Стоит ли ВВС США закупить истребители F-15X у компании Boeing?

Исследование дает однозначный ответ: нет. В нем говорится, что, если израсходовать ресурсы на новые истребители F-15, у ВВС попросту не хватит средств на истребители следующего поколения, которые ВВС необходимо доработать и начать закупать как можно скорее.

Как говорится в исследовании, хотя истребители F-15X представляют собой мощные "самолеты четвертого поколения", они не смогут выдержать удар в условиях воздушного боя в будущем, поэтому "ВВС необходимо рассмотреть возможность выведения части самолетов F-15C/D из боевого арсенала и их замены на модифицированные F-35A, которые должны послужить связующим звеном между ними и семейством будущих систем обеспечения превосходства в воздухе".

Предпочтение отдается разработке нового истребителя шестого поколения Penetrating Counter Air (PCA), а также ускорению темпов закупок 70 истребителей F-35A.

О PCA мало что известно, поскольку это секретная программа, реализация которой только началась. Авторы исследования предполагают, что ее результатом станет семейство высокоскоростных дальних истребителей, способных проникать глубоко в воздушное пространство противника и обезвреживать системы ПВО, чтобы другие самолеты могли ближе подобраться к противнику.

Чтобы ускорить разработку PCA и чтобы ВВС США смогли закупить как минимум 50 самолетов к 2030 году, необходимо взять программу В-21 за образец: "Если максимизировать использование отработанных технологий, а также, возможно, компонентов и специальных систем, разработанных для других новейших платформ, это может сократить время и затраты на принятие многоцелевых PCA на вооружение, - говорится в исследовании. - Эти самолеты нужны сейчас, поэтому их разработка должна стать важнейшим приоритетом".

Центр стратегических и оборонных оценок также рекомендует постепенно выводить из арсенала самолеты F-16 по мере поступления F-35, а также модернизировать F-22 Raptors и F-15E. Шесть эскадрилий истребителей A-10 Warthog необходимо сохранить до 2030-х годов, как и было запланировано, однако, по мнению экспертов центра, ВВС не стоит создавать одноцелевой самолет непосредственной воздушной поддержки, который заменит А-10, как только тот выработает весь свой ресурс.

"Поскольку практически все будущие боевые самолеты с установленным на них высокоточным оружием смогут обеспечивать непосредственную поддержку в воздухе, ВВС США не стоит разрабатывать будущую замену штурмовику А-10, способную проводить операции только в благоприятной обстановке", - говорится в исследовании.

Самолеты-заправщики

Поскольку 457 самолетам-заправщикам ВВС США в среднем уже исполнилось по 53 года, флот заправщиков слишком старый и слишком маленький, чтобы справиться с будущими угрозами. ВВС США необходимо продолжать закупку новейшего самолета для дозаправки в воздухе KC-46, производимого компанией Boeing, чтобы можно было вывести из арсенала такие старые самолеты, как KC-10 и KC-135.

Центр стратегических и бюджетных оценок рекомендует к 2030 году отказаться от КС-10 по мере поступления КС-46, а также вывести из арсенала примерно 50 самых старых самолетов КС-135. В результате флот заправщиков можно будет увеличить до 520 самолетов.

На данном этапе ВВС необходимо расширить возможности КС-46, доработав его таким образом, чтобы он мог "выполнять функцию узлового пункта связи и ситуационной ориентации для обеспечения поддержки в рамках многосферных операций, а также оснастить его средствами защиты от систем блокирования доступа", - говорится в докладе.

ВВС США необходимо будет быстро перейти к разработке усовершенствованной модификации КС-46, если они хотят достичь поставленной цели и создать флот заправщиков в 630 самолетов. Эксперты центра предположили, что будущее семейство самолетов-заправщиков может включать в себя пилотируемые воздушные суда для дозаправки в воздухе, такие как КС-46, которые будут доставлять топливо с американских баз маленьким легким беспилотникам или пилотируемым заправщикам к самым границам зоны боевых действий, создавая ряд разрозненных "точек выгрузки", где истребители и другие самолеты смогут дозаправиться топливом.

Небольшие беспилотные заправщики могут даже проникать в относительно малоопасные районы внутри зоны боевых действий, "расширяя зону охвата и увеличивая длительность миссии проникающего самолета", не подвергая опасности пилота или экипаж.

Будущие легкие ударные беспилотники и дроны разведки, наблюдения и рекогносцировки

В 2030 году ВВС все еще будут эксплуатировать беспилотники MQ-9 Reaper, но они могут начать использовать их по-новому - к примеру, для защиты собственных территорий или военно-воздушных баз. Однако эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок указали на "острую необходимость" разработки малозаметного ударного беспилотника, который сможет наносить удары, проводить радиоэлектронные атаки и бороться с авиацией противника вместе с другими беспилотными и пилотируемыми летательными аппаратами.

Прежние программы по разработке малозаметных ударных беспилотников сворачивались еще до того, как начинали приносить какие-то видимые плоды. Одним из наиболее значимых примеров стала программа UCLASS ВМС США, которую свернули в 2016 году, а затем возобновили с целью создания дрона-заправщика MQ-25.

По мнению экспертов центра, ВВС США должны "как можно быстрее инициировать разработку такого малозаметного ударного беспилотника, который сможет проникать и действовать в боевой обстановке". Если начать реализацию программы уже сейчас, то в будущем ВВС получат 68 таких беспилотников, а 40 из них поступят на вооружение уже к 2030 году.

ВВС также должны рассмотреть возможность принять на вооружение семейство дронов MM-UAS - многоцелевые беспилотные летательные аппараты - которые в 2030-х годах смогут заменить нынешние беспилотники. Как пишут эксперты центра, MM-UAS можно создать на основе уже существующих технологий или путем усовершенствования существующих систем.

Они будут выполнять задания в благоприятных и относительно неблагоприятных условиях, осуществляя наблюдение, нанося удары или выполняя функции узла связи.

Самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также самолеты командования и боевого управления

По мнению экспертов центра, именно самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также самолеты командования и боевого управления должны будут пройти через самые революционные перемены начиная с 2030 года.

ВВС США должны сохранить свои самолеты-разведчики U-2, дроны RQ-4 "Global Hawk" и самолеты дальнего обнаружения E-3 после 2030 года. Семейство самолетов специального назначения RC-135 - к которому относятся "Rivet Joint", "Cobra Ball" и другие самолеты, оснащенные уникальным оборудованием для сбора разведданных, - можно будет сохранить до 2040-х годов. Между тем самолет наблюдения за наземными целями E-8C JSTARS необходимо вывести из арсенала уже к середине 2020-х годов, пока разрыв в потенциале еще компенсируется другими самолетами.

Центр стратегических и бюджетных исследований прогнозирует, что ВВС США получит свою Передовую систему управления боем уже в начале 2030-х годов, и рекомендует закупить 21 такую систему.

ВВС рассматривает Передовую систему управления боем как семейство систем, которые способны обеспечивать командование и управление, а также наблюдение за наземными и воздушными целями в условиях боя. Однако пока ВВС не сообщили, какие сенсоры, самолеты и связное оборудование войдут в состав этой системы.

Именно в этом вопросе мнение экспертов центра сильно отличается от мнения ВВС: эксперты центра призывают разработать один или более проникающих беспилотников разведки, наблюдения и рекогносцировки в 2030-х годах, считая это одним из важнейших приоритетов ВВС США.

В настоящий момент ВВС США не планирует создавать такие самолеты - по крайней мере публично не заявляет об этом. Однако эксперты центра считают, что беспилотные малозаметные самолеты-разведчики могут сыграть важную роль в будущем конфликте с Россией или Китаем.

"Стойкая проникающая авиация разведки, наблюдения и рекогносцировки будет играть важную роль в изоляции с воздуха высокомобильной бронетанковой техники и сухопутных сил, перешедших в наступление на члена НАТО, - говорится в докладе. - Также будет необходимо обнаруживать, фиксировать, отслеживать и обеспечивать стрелков необходимыми данными для ударов по мобильным зенитным ракетным комплексам, пусковым установкам и другим современным китайским и российским системам".

Валери Инсинна - корреспондент журнала Defense News по вопросам военной авиации. Ранее работала в интернет-издании Defense Daily, а до него - почти три года штатным автором в журнале National Defense. Еще раньше работала референтом Вашингтонского бюро японской газеты Tokyo Shimbun.

Валери Инсинна (Valerie Insinna)

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