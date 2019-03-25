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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Запуск корабля "Прогресс МС-11" будет застрахован на 3,6 млрд рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Компания "АльфаСтрахование" застрахует риски при запуске грузового корабля "Прогресс МС-11" на сумму около 3,6 млрд рублей, согласно данным портала госзакупок.

Стоимость контракта на страхование запуска корабля "Прогресс МС-11" с космодрома Байконур составила 231,4 млн рублей. Размер максимальной страховой выплаты при полной гибели ракеты-носителя, космического корабля и расположенного в нём имущества, составит около 3,6 млрд рублей.

Планируется, что грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" с ракетой-носителем "Союз 21а" будет запущен с космодрома Байконур 4 апреля. Корабль доставит на борт Международной космической станции топливо, воду и другие грузы. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на страхование запуска космического аппарата "Глонасс-М" с ракетой-носителем "Союз-2.1б" и разгонным блоком "Фрегат" было выделено около 178,1 млн рублей.

 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Глонасс-М
Фрегат РБ
Проекты
Байконур
ГЛОНАСС
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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