Войти
25.03.2019
Интерфакс-АВН

Подряд три стратегических бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России

486
0
0
Бомбардировщик B-52
Бомбардировщик B-52.
Источник изображения: © Wikipedia, Balon Greyjoy

Лондон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, в пятницу с разницей в несколько часов совершили пролеты вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщики после вылета с авиабазы Фэрфорд в Великобритании проходили над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем они ложились на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

Приблизительно в 160-170 км от морской границы Калининградской области американские бомбардировщики меняли курс на северо-восток, продолжая полет над международными водами Балтийского моря. Затем, облетая вокруг шведского острова Готланд, они направлялись обратно на базу в Англии. По мнению наблюдателей, американские бомбардировщики отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на территории Калининградской области.

Как сообщалось, на минувшей неделе на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть стратегических бомбардировщиков B-52H.

В минувшие четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области.

В понедельник переброшенные в Великобританию бомбардировщики B-52H осуществили полеты на Севере у российских рубежей в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также близи морских границ России на Черном море. Кроме того, два "стратега" ВВС США B-52H Stratofortress, вылетевшие с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, совершили пролеты вдоль побережья Камчатки.

По сообщению Минобороны РФ, в среду два российских истребителя Су-27 были подняты в воздух над Балтикой для сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.

"После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - отметило Минобороны РФ.

По данным российских военных, воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы РФ и взята на сопровождение.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным западных авиационных ресурсов, американский бомбардировщик после этого изменил курс над Балтикой в сторону Польши, продолжив полет в воздушном пространстве этой страны, и затем вернулся на базу в Британии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Швеция
Продукция
B-52
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.03.2019
Бомбы на борту? Бомбардировщики США подлетели к России
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
14.06.2017
В сети появилось видео перехвата российским Су-27 американских самолетов
22.01.2015
Индия в обозримой перспективе останется крупнейшим импортером российских вооружений
20.06.2014
Дипломатия истребителей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57