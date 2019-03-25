Подряд три стратегических бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России

Лондон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, в пятницу с разницей в несколько часов совершили пролеты вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщики после вылета с авиабазы Фэрфорд в Великобритании проходили над территорией Нидерландов и Германии перед тем, как войти в международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем они ложились на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

Приблизительно в 160-170 км от морской границы Калининградской области американские бомбардировщики меняли курс на северо-восток, продолжая полет над международными водами Балтийского моря. Затем, облетая вокруг шведского острова Готланд, они направлялись обратно на базу в Англии. По мнению наблюдателей, американские бомбардировщики отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям на территории Калининградской области.

Как сообщалось, на минувшей неделе на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть стратегических бомбардировщиков B-52H.

В минувшие четверг и пятницу перед прибытием на авиабазу Фэрфорд бомбардировщики B-52H сразу после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили подлеты к Калининградской области.

В понедельник переброшенные в Великобританию бомбардировщики B-52H осуществили полеты на Севере у российских рубежей в Баренцевом море, в том числе у Мурманской области, вблизи Калининградской и Ленинградской областей в регионе Балтики, а также близи морских границ России на Черном море. Кроме того, два "стратега" ВВС США B-52H Stratofortress, вылетевшие с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане, совершили пролеты вдоль побережья Камчатки.

По сообщению Минобороны РФ, в среду два российских истребителя Су-27 были подняты в воздух над Балтикой для сопровождения американского стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress.

"После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - отметило Минобороны РФ.

По данным российских военных, воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы РФ и взята на сопровождение.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным западных авиационных ресурсов, американский бомбардировщик после этого изменил курс над Балтикой в сторону Польши, продолжив полет в воздушном пространстве этой страны, и затем вернулся на базу в Британии.