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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Макрон заверил, что французские военные не будут брошены против "желтых жилетов"

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Участники движения "Желтые жилеты" на демонстрации в Париже, Франция
Участники движения "Желтые жилеты" на демонстрации в Париже, Франция.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Сохранять спокойствие и не участвовать в ложных дебатах призвал журналистов президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на вопрос о привлечении военных из состава операции Sentinelle к обеспечению порядка в предстоящую субботу, когда в стране ожидается очередная протестная акция "желтых жилетов".

"Я говорил и повторял: то, что произошло в минувшую субботу на Елисейских полях, недопустимо. Ответ на это был дан в плане организации поддержания порядка премьер-министром и министром внутренних дел", - заявил Э.Макрон в пятницу на брифинге в Брюсселе после завершения саммита ЕС.

"Но что было решено в то же время относительно наших военных в рамках операции Sentinelle, это точно то же, что было решено в декабре и несколько раз в прошлом: то есть обратиться к военным из операции Sentinelle в том, что касается их миссии - борьбы против терроризма и защиты чувствительных объектов, чтобы освободить от этого полицейских и жандармов", - объяснил французский президент.

По его словам, "ни в каком случае армия в нашей стране не будет заниматься поддержанием общественного порядка". "Это абсолютно надуманные дебаты. Этого никогда не было в последние годы и не будет впредь", - заверил Э.Макрон.

Те, кто "запугивает себя и других", отметил он, заблуждаются.

"Военные выполняют то, что является их задачей, миссией в рамках операции Sentinelle. Только мы их мобилизовали дополнительно, как это делали не один раз, чтобы больше освободить полицейских и жандармов. Полицейские и жандармы будут привлечены к поддержанию порядка с целью сопровождения законно заявленных манифестаций и препятствования запрещенным действиям, сборищам, беспорядкам и погромщикам", - заявил президент.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Евросоюз
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