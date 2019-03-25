Пять дронов из Грузии провели в небе над Южной Осетией около часа, сообщают из Цхинвала

Цхинвал. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Пять беспилотников одновременно пересекли границу Южной Осетии со стороны Грузии и долетели до города Квайса, заявил журналистам глава югоосетинской делегации Егор Кочиев по завершении официальной части встречи в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в пятницу вечером.

"Один из дронов двадцать минут провисел над городом Квайса, и после улетел в сторону грузинского населенного пункта Ири. Этот факт очень удивил участников встречи - грузинской делегации. Приблизительно беспилотные летательные аппараты находились на территории Южной Осетии около часа", - рассказал Е.Кочиев.

Практически на каждой встрече в последнее время югоосетинская сторона постоянно поднимает вопросы нарушения воздушного пространства Южной Осетии. И то, что на сей раз грузинские беспилотники совершили "вояж" до города Квайса, удивило и представителей СМИ Грузии, которые резко сменили тематику вопросов и перевели разговор в сторону нарушителей границы, передает с места событий корреспондент "Интерфакса".

По словам Е.Кочиева, статистические данные касательно нарушителей границы всегда расходятся с грузинской стороной.

"На сей раз по информации Южной Осетии было задержано 8 человек за нарушение государственной границы", - сказал Е.Кочиев.

Он проинформировал, что на встрече также обсуждались и гуманитарные вопросы, касающиеся травяных пожаров, оросительной системы, поднимали проблемы, которые волнуют людей, проживающих непосредственно по обе стороны границы.

Югоосетинская сторона в очередной раз подняла на встрече вопрос о проводимых в Грузии учениях НАТО.

"Мы выразили озабоченность и заявили, что в случае каких-то провокационных действий, Южная Осетия обратится к своему могущественному союзнику - Российской Федерации, и с его помощью мы сможем отстоять те завоевания, которые у нас есть", - заявил глава делегации.