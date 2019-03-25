Новейший Ми-28НМ "Ночной суперохотник" замечен в небе Сирии

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ, отправленный на авиабазу Хмеймим в Сирии для проведения цикла испытаний в условиях высоких температур и песчаных бурь, принял участие в боевых действиях. Вертолет попал на видео, когда в паре с Ми-24 работал на севере провинции Хама.

На видео прекрасно видно, как новейший вертолет Ми-28НМ в паре с Ми-24 находится в небе над каким то населенным пунктом. Узнать его очень легко, у него единственного имеется шар надвтулочной РЛС. Сообщается о нанесении Ми-28НМ удара по объектам террористов, но единственно, что разнится - это место нанесения удара. По информации одних источников вертолеты наносили удары по по позициям боевиков севере провинции Хама в населенном пункте Натамина.

По информации другого источника, Ми-28НМ действовал в составе оперативного звена ВКС при нанесении авиаударов по позициям боевиков в районе города аль-Латмина в сирийской провинции Идлиб. Хотя возможно, что это две разные операции, где участвовал один и тот же вертолет, но в разные дни.

Ранее сообщалось, что Минобороны приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях Сирии. Новый Ми-28НМ значительно превосходит своего предшественника Ми-28Н, поскольку создан с учетом боевого опыта применения вертолетов в Сирии. Вертолет получил новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Также для летчиков нового вертолета были разработаны встроенные в летные шлемы системы целеуказания и индикации с функцией дополненной реальности. Данная система позволяет проецировать на защитный козырек всю необходимую пилоту информацию: карту, разведданные, информацию о состоянии машины.