Войти
25.03.2019
Военное обозрение

Новейший Ми-28НМ "Ночной суперохотник" замечен в небе Сирии

468
0
0
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ, отправленный на авиабазу Хмеймим в Сирии для проведения цикла испытаний в условиях высоких температур и песчаных бурь, принял участие в боевых действиях. Вертолет попал на видео, когда в паре с Ми-24 работал на севере провинции Хама.

На видео прекрасно видно, как новейший вертолет Ми-28НМ в паре с Ми-24 находится в небе над каким то населенным пунктом. Узнать его очень легко, у него единственного имеется шар надвтулочной РЛС. Сообщается о нанесении Ми-28НМ удара по объектам террористов, но единственно, что разнится - это место нанесения удара. По информации одних источников вертолеты наносили удары по по позициям боевиков севере провинции Хама в населенном пункте Натамина.

По информации другого источника, Ми-28НМ действовал в составе оперативного звена ВКС при нанесении авиаударов по позициям боевиков в районе города аль-Латмина в сирийской провинции Идлиб. Хотя возможно, что это две разные операции, где участвовал один и тот же вертолет, но в разные дни.

Ранее сообщалось, что Минобороны приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях Сирии. Новый Ми-28НМ значительно превосходит своего предшественника Ми-28Н, поскольку создан с учетом боевого опыта применения вертолетов в Сирии. Вертолет получил новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Также для летчиков нового вертолета были разработаны встроенные в летные шлемы системы целеуказания и индикации с функцией дополненной реальности. Данная система позволяет проецировать на защитный козырек всю необходимую пилоту информацию: карту, разведданные, информацию о состоянии машины.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-24
Ми-28Н
Похожие новости
04.07.2017
Вертолеты остаются на полях сражений
19.05.2017
В Перу откроют международный оборонный салон SITDEF-2017 с участием России
02.08.2016
В Сирии сбили российский вертолет
18.03.2016
В Сирии заметили новейшие российские вертолеты Ми-28Н и Ка-52
09.11.2015
Россия покажет на авиасалоне в Дубае более 200 видов военной техники
29.10.2015
Российские военные вертолетчики отмечают профессиональный праздник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57