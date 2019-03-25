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25.03.2019
Российская газета

Новейшая версия Ми-28НМ попала на видео в небе Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Новейшую версию российского ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник" сняли на видео на севере сирийской провинции Хама. Вертолет работает в паре с Ми-24, узнать его можно по шарику радара над несущим винтом.

Ранее стало известно, что опытный образец Ми-28НМ отправлен на авиабазу Хмеймим для испытаний в условиях пустыни. Помимо прочего, в условиях высоких температур и пыльных бурь проверят работу нового радиолокационного комплекса вертолета.

Главным отличием улучшенного "Ночного охотника" от прежней версии, помимо надвтулочного радара кругового обзора, стала дублированная система управления - пилотировать вертолет при необходимости может и летчик-оператор. Вообще же модернизации подверглись практически все компоненты Ми-28: фюзеляж, двигатели, аппаратура навигации и связи. Вертолет получил возможность работать с беспилотниками и применять ракеты невиданной доселе дальнобойности.

Собирают "Ночные охотники" в Ростове-на-Дону, поставка Минобороны первой опытной партии новых машин намечена на апрель.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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