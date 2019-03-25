Самолёт Як-130 и группа высшего пилотажа "Русские витязи" прилетят на оружейную выставку в Малайзии - ФСВТС

Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Широкий спектр вооружений представят российские предприятия на выставке "ЛИМА-2019", которая будет работать на острове Лангкави в Малайзии 26-30 марта, сообщает в пятницу Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

"В рамках проведения выставки планируется демонстрация самолёта Як-130 на статической стоянке и его участие в демонстрационных полетах. В лётной программе выставки также примет участие авиационная группа высшего пилотажа Минобороны России "Русские Витязи" на истребителях Су-30СМ", - сказано в пресс-релизе.

"Помимо этого, - информирует ФСВТС, - будут экспонироваться противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", малогабаритный гранатометный комплекс МГК "Бур", реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М", противотанковый ракетный комплекс 9К115М1 "Метис-М1", ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64, а также различные виды боеприпасов".

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов будут продемонстрирован широкий спектр продукции военного назначения. В числе авиатехники - многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолёт Ми-28НЭ, тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26.

В числе средств противовоздушной обороны - зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Вооружение сухопутных войск будет представлено реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Град", боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82А.

Среди экспонатов военно-морской техники - большая дизель-электрическая подводная лодка проекта "636", фрегат "Гепард-3.9", дизель-электрическая подводная лодка проекта 677Э "Амур-1650", различные патрульные суда.