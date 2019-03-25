Рогозин заявил о новой фазе соревнования РФ с ведущими странами по пилотируемым программам

Как отметил глава Роскосмоса, госкорпорация активно обсуждает с Российской академией наук лунную программу

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Россия начинает новый этап своеобразного соревнования с ведущими космическими державами по пилотируемым программам, в том числе в дальнем космосе. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе", - сказал Рогозин в ходе посещения депутатами "Единой России" Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Он также сообщил, что Роскосмос активно обсуждает с Российской академией наук лунную программу. "Вчера допоздна обсуждали с президентом РАН Александром Михайловичем Сергеевым все виды полезных нагрузок, которые необходимы для формирования лунной научной станции", - отметил Рогозин.

Обращаясь к депутатам "Единой России", он подчеркнул: "Мы хотели бы, чтобы наша ведущая фракция была в теме той работы, которую проводит новая администрация Роскосмоса".