Центральной базе воздушно-десантной техники и имущества ВДВ исполнилось 75 лет со дня образования

ЦАМТО, 22 марта. Центральная база воздушно-десантной техники и имущества ВДВ является единственной в Вооруженных Силах Российской Федерации. Ее основная задача – обеспечение подразделений всеми средствами десантирования.

Сформированная в годы Великой Отечественной войны как склад парашютно-десантного имущества ВДВ, сегодня – это уникальное подразделение, куда в первую очередь поступают образцы всех видов парашютных систем ("Арбалет", "Бахча-УПДС", Д-10 и другие) для дальнейшего распределения их по частям и соединениям.

"Только в 2018 году на центральную базу ВДВ для оснащения разведывательных подразделений поступило около 500 комплектов парашютных систем специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2" (типа крыло), – сообщил начальник базы полковник Юрий Черных. – В текущем году согласно плану переоснащения войск новейшими средствами десантирования для БДМ-4М (БТР-МДМ "Ракушка), впервые ожидается поступление более 100 многокупольных систем ("Бахча-УПДС", МКС5012-У) около 10 тыс. комплектов системы Д-10 и более 150 комплектов "Арбалет".

Полковник Юрий Черных также отметил, что специалисты базы проводят техническое обслуживание и ремонт средств десантирования, вооружения, военной и специальной техники.

С конца 70-х годов на центральной базе воздушно-десантной техники и имущества ВДВ было подготовлено более 2,5 тыс. техников и младших специалистов по парашютным приборам и автоматическим устройствам, от профессионализма которых напрямую зависит успех десантирования личного состава, специальных грузов и военной техники.

Справочно:

20 марта 1944 года в соответствии с Директивой Генерального штаба Красной Армии был сформирован склад хранения парашютно-десантного имущества. Место формирования – станция Панки Московской области.

22 октября 1948 года склад хранения передислоцирован в подмосковную Коломну и переименован в 3370-й центральный склад воздушно-десантной техники и имущества.

22 февраля 1974 года склад переформирован в центральную базу воздушно-десантной техники и имущества ВДВ 2 категории, которая обеспечивает воздушно-десантной техникой и имуществом соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, Сухопутных войск, Военно-морского флота, воинских частей и подразделений специального назначения, Сил специальных операций, а также осуществляют хранение воздушно-десантной техники и имущества текущего довольствия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.