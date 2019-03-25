Политолог: если Су-27 "гонят в шею" В-52, то к Пентагону возникают вопросы
В Пентагоне не согласны с тем, что российский Су-27 отогнал американский B-52 в небе над Балтикой. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Геворг Мирзаян, для военного ведомства признаться в этом, значит, расписаться в собственной недееспособности.
Пентагон не согласен с тем, что российский Су-27 отогнал американский стратегический бомбардировщик B-52 над Балтикой, сообщил РИА Новости представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон.
"Самолет ВВС США B-52 осуществлял рутинные операции в международном воздушном пространстве, реализуя принцип свободы навигации и пролета. Двадцатого марта у B-52 была рутинная встреча с российским Су-27, который осуществлял операции над Балтийским морем", – сказал он.
Пэхон добавил, что Су-27 не отгонял B-52 и бомбардировщик смог завершить свою миссию.
Накануне Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения российскими истребителями американского стратегического бомбардировщика над Балтийским морем. Сообщалось, что для идентификации и сопровождения в воздух были подняты два Су-27.
Министерство сообщило также, что после того, как американский стратегический бомбардировщик изменил траекторию полета в сторону от границы России, Су-27 вернулись на аэродром базирования.
Доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление представителя Пентагона.
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