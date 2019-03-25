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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

"Хищения в оборонке": проводятся обыски в Липецке, Москве и Петербурге

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Липецке, Санкт-Петербурге и Москве идут обыски по уголовному делу о хищении средств гособоронзаказа. Об 22 марта, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со следственным департаментом МВД России и УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Москве по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), реализуются следственные действия в городах Липецке, Санкт-Петербурге и Москве. Изымаются документация, носители информации, иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - отмечается в релизе.

По данным ЦОС ФСБ, уголовное дело возбуждено "по фактам хищений представителями группы станкостроительных предприятий Липецкой области средств федерального бюджета, выделенных в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности".

 

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Страны
Россия
Компании
СТАН
Проекты
Гособоронзаказ
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