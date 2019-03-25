Пентагон разрабатывает аналог R2-D2 из "Звёздных войн"

Новый Искусственный Интеллект под названием Skyborg, находящийся на стадии разработки, будет выступать в роли второго пилота-робота или штурмана, выполняющего важные второстепенные функции, пока основной пилот ведет бой или управляет самолетом.

Источник изображения: Starwars.com

Уилл Ропер, помощник секретаря ВВС по закупкам, технологиям и логистике, утверждает, что исследовательская лаборатория ВВС в настоящее время разрабатывает технологию, полностью меняющую современное представление о пилотировании и воздушном бое.

Согласно информации, опубликованной ресурсом C4ISRNET, Ропер сравнил Skyborg с роботом R2-D2 из "Звездных войн", верным дроидом Люка Скайуокера, помогавшим последнему вести бой на космическом X-Wing из своего места за кабиной пилота. В фильмах Люк мог отдавать голосовые команды R2-D2, запрашивая у дроида навигационную информацию или ремонт истребителя во время полета.

Skyborg может взять на себя функции, которые первоначально выполнялись вторыми пилотами или штурманами, позволяя летчику сосредоточиться на полете.

В реальном мире Skyborg будет состоять из двух систем. Первая является искусственным интеллектом в стиле R2-D2, который будет пилотировать истребитель в качестве второго пилота. Как всё тот же киногерой Люк Скайуокер, лётчик ВВС ближайшего будущего сможет взаимодействовать с ИИ с помощью голосовых команд. ИИ также сможет служить в качестве основного пилота на одноместных самолетах сопровождения, которые традиционно выполняли такие задачи как обеспечение радиолокационной осведомленности, идентификации целей, навигации и повышение ситуационной осведомленности.

В частности, одной из конкретных задач, которые встанут перед Skyborg - это распознавание целей, сбор данных с датчиков и попытка идентифицировать близлежащие самолеты, в том числе вражеские.

Вторая система - это искусственный интеллект, который будет управлять беспилотным транспортным средством, таким как Boeing Loyal Wingman или Kratos Defense XQ-58A Valkyrie. Согласно C4ISRNET, такая система может даже управлять беспилотной версией F-Q16. Выведенный из эксплуатации F-16, переконфигурированный для беспилотного полета, QF-16 в настоящее время служит в качестве воздушной мишени. Однако, приведенный в действие сложным ИИ, аппарат теоретически может стать недорогим, расходуемым боевым дроном, который несет собственную систему вооружения.

В любой из возможных ролей Skyborg, настаивают ВВС, упор делается не на создании комплекса, которая может заменить пилота (и поднимает все острые этические вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в бою), а на системе, которая повышает эффективность обычных пилотов, позволяя им решать больше задач во все более сложной боевой обстановке.