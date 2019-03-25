БТР Type 92 китайского производства были уничтожены боевиками на юге Кении

В результате вспыхнувшего между боевиками и правительственными силами боя в Кении досталось бронетехнике китайского производства и её экипажам. Речь идёт о бронетранспортёрах WZ551 (Type 92) производства компании Norinco.

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По состоянию на 2017 год в составе вооружённых сил Кении было около трёх десятков таких бронемашин.

Китайские WZ551 вообще в последнее время пользуются массовым спросом в странах Африки, в первую очередь из-за относительной доступности по цене. Они появились на вооружении армий Руанды, Судана, Эфиопии, Чада, Замбии, Танзании и других стран. Интерес к Type 92 проявляли и продолжают проявлять и на других континентах, включая Южную Америку.

В сводках из Кении сообщается, что боевики использовали гранатомёты предположительно советского производства, с помощью которых были уничтожены не только китайские бронемашины, но и весь лагерь кенийских сил в населённом пункте Буссар на юге страны.

WZ-551 — вариант бронетранспортёра с колёсной формулой 6х6. Бронемашина оснащена 25-мм автоматической пушкой. Сообщается, что нападение боевиков на базовый лагерь кенийских вооружённых сил было внезапным. Террористы вели перекрёстный огонь, используя как гранатомёты, так и обычное стрелковое оружие. Военные ВС Кении сопротивлялись совсем недолго. Уже через несколько минут после нападения лагерь пылал.

О числе погибших кенийских военнослужащих не сообщается. Нет данных и о том, какая именно террористическая группировка осуществила уничтожение лагеря вооружённых сил Кении. Следует отметить, что одной из наиболее крупных группировок в Кении является "Аш-Шабаб"*, которую связывают с ИГИЛ (*запрещено в РФ).