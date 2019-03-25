Первый полет демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB-1 Defiant

21 марта 2019 года на аэродроме предприятия американской компании Sikorsky (входящей в состав корпорации Lockheed Martin) в Уэст-Пальм-Бич (штат Флорида) состоялся первый полет первого летного опытного образца-демонстратора (серийный номер 0001, регистрационный номер N100FV) совместно создаваемого Sikorsky и Boeing многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant. Создание SB>1 (фирменное обозначение Sikorsky S-100) осуществляется в качестве демонстратора перспективного скоростного вертолета на конкурсной основе в рамках программы армии США Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных вертолетов армейской авиации Future Vertical Lift (FVL). Презентация первого построенного прототипа демонстратора SB>1 состоялась 26 декабря 2018 года. Первый полет SB>1 первоначально намечался на конец 2017 года, но неоднократно переносился, и в результате состоялся только теперь.

Первый опытный летный образец (серийный номер 0001, регистрационный номер N100FV) демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB>1 Defiant, созданного по программе армии США Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD), в первом полете, 21.03.2019 (с) Sikorsky / Boeing

SB>1 создается в рамках требований армии США по перспективному многоцелевому вертолету по подпрограмме Capability Set 3 (Assault) / FVL-Medium, сейчас обозначаемой Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), предполагающих перевозку 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). Вертолет по FLRAA должен оснащаться двумя перспективными турбовальными двигателями, создаваемыми корпорацией General Electric по программе армии США Future Affordable Turbine Engine (FATE) и имеющими взлетную мощность более 5000 л.с.

Программа FVL реализуется с 2004 года и предусматривает создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030-2035 годов.

В 2013 году армия США выбрала на первого этапа создания технологического демонстратора Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) проекты конвертоплана V-280 консорциума Bell Helicopter и Lockheed Martin, скоростного вертолета SB-1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing, а также проекты конвертоплана компании Karem Aircraft и скоростного вертолета компании AVX. Два последних инициативных проекта в августе 2014 года отпали, и сейчас конкуренция по JMR TD ведется между двумя альянсами "грандов" американского ВПК (причем Lockheed Martin участвует в обеих), которые по условиям предоставленных в 2014 году контрактов должны были предоставить первые свои прототипы-демонстраторы к концу 2017 года (это условие выполнил только конвертоплан V-280). В обоих случаях министерство обороны США финансирует не более 20 % стоимости работ компаний по первой фазе JMR TD.

По сути оба реализуемых по первой фазе JMR TD проекта представляют собой многоцелевые летательные аппараты для замены основного американского среднего многоцелевого вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk (категория JMR-Medium / FVL-Medium). В то же время обе конкурирующие группы заявляют о ведущихся проработках ударных вариантов своих машин для их соответствия требованиям армии США по подпрограмме Capability Set 3 / FVL-Attack (для замены боевого вертолета Boeing AH-64 Apache).

Вертолет SB>1 использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете Х2, испытвавшемся в 2008-2011 годах и достигшем максимальной скорости 460 км/ч, и на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Максимальный взлетный вес первого прототипа SB>1 заявлен в 32000 фунтов (14515 кг), вместимость - до 18 человек. Опытные образцы SB>1 оснащаются модифицированными турбовальными двигателями Honeywell T55 взлетной мощностью примерно 4000 л.с. (эти двигатели используются на вертолетах Boeing CH-47 Chinook), что обеспечит крейсерскую скорость не менее 250 узлов (460 км/ч). Однако, согласно заявлению Sikorsky, требуемая по FLRAA дальность будет достигнута только на SB>1 в серийной конфигурации с перспективными двигателями FATE.

Конкурирующий с SB>1 по программе JMR TD демонстратор конвертоплана V-280 Valor консорциума Bell и Lockheed Martin проходит летные испытания с 18 декабря 2017 года.

Первый опытный летный образец (серийный номер 0001, регистрационный номер N100FV) демонстратора скоростного многоцелевого вертолета Sikorsky Boeing SB>1 Defiant, созданного по программе армии США Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD), в первом полете, 21.03.2019 (с) Sikorsky / Boeing

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