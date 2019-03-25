Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27

Пентагон не согласен с тем, что российский истребитель Су-27 отогнал стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США в небе над Балтикой. Об этом сообщил представитель американского министерства обороны Эрик Пэхон.

"B-52 осуществлял рутинные операции в международном воздушном пространстве, реализуя принцип свободы навигации и пролета. 20 марта у B-52 была рутинная встреча с российским Су-27, который осуществлял операции над Балтийским морем", — цитирует его "РИА Новости".

По словам Пэхона, у самолета B-52 были включены радиолокационные маяки, и он удалился после завершения миссии, а не из-за российского истребителя.

Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.

Отмечалось, что после появления российского самолета B-52 изменил траекторию полета и начал удаляться от границы РФ.

В марте ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд. Самолеты уже совершили полеты над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией, Средиземным морем и берегами Камчатки.