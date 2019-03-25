Масштабные армейские военные учения РФ проходят в Абхазии с участием ВВС и флота

Служащие российской военной базы в городе Гудаута Республики Абхазия во время тактических учений. Архивное фото.

В маневрах задействовано около 400 единиц военной и специальной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе активной фазы двухсторонних учений уничтожили сотни мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и пехоту противника. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного военного округа.

В учениях, проходящих на полигонах Абхазии с начала марта, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и реактивные системы залпового огня "Град". До конца месяца мотострелкам предстоит отработать межвидовое взаимодействие при обороне и наступлению в горах и в прибрежной зоне.

"Более 1,5 тыс. военнослужащих базы на армейских полигонах Цабал и Нагвалоу за сутки активной фазы двухсторонних батальонных тактических учений уничтожили свыше 1 тыс. мишеней",- говорится в сообщении окружной пресс-службы.

Выполнены боевые стрельбы из противотанковых гранатометов РПГ-7В, станковых гранатометов "Пламя", вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ и 122-мм гаубиц Д-30. Оборонительные и наступательные действия проходили во взаимодействием с авиацией 4-й армии ВВС и ПВО и Черноморским флотом.