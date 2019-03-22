Вице-премьер Борисов заявил о срыве "Авиастаром-СП" контракта на поставку трех Ил-476 в рамках ГОЗ
Общеотраслевая информация, Авиация, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Самолет ИЛ-76МД-90А. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников
Ульяновск. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвало в 2018 году контракт на поставку трёх самолётов для Минобороны в рамках гособоронзаказа, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
"Определенного рода проблемы у основного заказчика с дивизионом военно-транспортной авиации ОАК по организации поставки серийных образцов востребованных сегодня Минобороны модернизированных машин Ил-76, они у нас называются Ил-476. По прошлому году был сорван гособоронзаказ, три машины должны были быть выпущены, они у нас идут с опозданием 3-4 месяца", - сказал Ю.Борисов.
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