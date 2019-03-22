Войти
22.03.2019
ТАСС

В Мурманской области в ходе учений силовики пресекли условный теракт в аэропорту Хибины

233
0
0
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

В учениях были задействованы региональные подразделения ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, СК

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Учения "Набат-2019" по пресечению условного террористического акта в аэропорту Хибины прошли в Мурманской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

"В ходе учений выполнены мероприятия межведомственного взаимодействия при пресечении террористических преступлений на объектах воздушного транспорта", - сообщает ведомство в распространенном пресс-релизе.

По легенде учений, группой условных террористов совершено нападение на административное здание аэропорта, осуществлен захват заложников и выдвинуты политические требования. В результате контртеррористической операции один условный террорист был нейтрализован, двое обезврежены, "заложники" освобождены, при этом никто не пострадал. "По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в учениях, с поставленными задачами справились успешно", - сообщает пресс-служба.

В учениях были задействованы региональные подразделения ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, СК, а также власти.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Хибины
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.03.2018
За мужество и отвагу: офицер Росгвардии — о семье, службе и войне на Северном Кавказе
22.09.2017
Под наблюдением Путина: военные завершили учения "Запад-2017"
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
18.04.2017
Проблемы развития и применения БПЛА обсудили на конференции в КВЦ «Патриот»
31.10.2016
"Велосипед" для водолаза: как обучают подводников Росгвардии на Байкале
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.03 05:35
  • 2
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 21.03 23:38
  • 2
В Китае пристальное внимание обращают на российский МС-21
  • 21.03 23:36
  • 29
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 21.03 23:29
  • 6
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 21.03 22:47
  • 4
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 21.03 22:06
  • 6
"Роскосмос" заврался с "Наукой"
  • 21.03 21:20
  • 1
Для "Ночного охотника" создали новую ракету с дальностью свыше 25 км
  • 21.03 20:50
  • 2
Вертолет Ми-28НМ вооружат ракетой с дальностью более 25 км
  • 21.03 19:37
  • 3
На "Южмаше" будет возобновлено производство ракет-носителей "Зенит-3SL" для России
  • 21.03 19:37
  • 14
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 21.03 19:23
  • 3
"Самый мощный танк в мире" – Объект 490 никогда бы не приняли на вооружение
  • 21.03 18:30
  • 31
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 21.03 17:54
  • 1
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище пройдет День инноваций ВДВ
  • 21.03 17:41
  • 21
80 стратегий туманного будущего
  • 21.03 17:25
  • 15
Мобильная версия сайта